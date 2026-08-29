İstanbul'da yaşandığı öne sürülen olayda, Türkiye'de bakımı ve sahiplenilmesi çeşitli yasal düzenlemeler kapsamında kısıtlanan ırklar arasında yer alan bir köpek, yetkililer tarafından bulunduğu yerden alındı. Köpeğin götürülmesine tepki gösteren ve sahibi olduğu değerlendirilen kadın ise sinir krizi geçirdi.
O GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU
Yetkililere tepki göstererek beddua eden kadın, bir süre sonra kendisini yere bırakarak sırtüstü uzandı. Çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntüler kısa sürede gündem oldu.
İstanbul'da yasaklı ırk gerilimi: Köpeği alınan kadın sinir krizi geçirdi! Kendini yere atarak… | Video