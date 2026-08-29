Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da yasaklı ırk gerilimi: Köpeği alınan kadın sinir krizi geçirdi! Kendini yere atarak…
Giriş Tarihi: 29.08.2026 16:02 Son Güncelleme: 29.08.2026 16:37

İstanbul’da yasaklı ırk gerilimi: Köpeği alınan kadın sinir krizi geçirdi! Kendini yere atarak…

İstanbul’da kaydedildiği iddia edilen görüntülerde, yasaklı ırk kategorisinde bulunan bir köpeğin yetkililer tarafından alınmasının ardından sahibi olduğu değerlendirilen kadın sinir krizi geçirdi. Yetkililere tepki göstererek beddua eden kadının yere sırtüstü uzandığı anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

SABAH İNTERNET Yaşam
  • ABONE OL

İstanbul'da yaşandığı öne sürülen olayda, Türkiye'de bakımı ve sahiplenilmesi çeşitli yasal düzenlemeler kapsamında kısıtlanan ırklar arasında yer alan bir köpek, yetkililer tarafından bulunduğu yerden alındı. Köpeğin götürülmesine tepki gösteren ve sahibi olduğu değerlendirilen kadın ise sinir krizi geçirdi.

O GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Yetkililere tepki göstererek beddua eden kadın, bir süre sonra kendisini yere bırakarak sırtüstü uzandı. Çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntüler kısa sürede gündem oldu.

İstanbul'da yasaklı ırk gerilimi: Köpeği alınan kadın sinir krizi geçirdi! Kendini yere atarak… | Video

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#TÜRKİYE #İSTANBUL #KÖPEK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da yasaklı ırk gerilimi: Köpeği alınan kadın sinir krizi geçirdi! Kendini yere atarak…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA