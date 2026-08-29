İstanbul’da yasaklı ırk gerilimi: Köpeği alınan kadın sinir krizi geçirdi! Kendini yere atarak…

İstanbul'da yaşandığı öne sürülen olayda, Türkiye'de bakımı ve sahiplenilmesi çeşitli yasal düzenlemeler kapsamında kısıtlanan ırklar arasında yer alan bir köpek, yetkililer tarafından bulunduğu yerden alındı. Köpeğin götürülmesine tepki gösteren ve sahibi olduğu değerlendirilen kadın ise sinir krizi geçirdi.