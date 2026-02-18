SON DAKİKA | İstanbul’daki 30 milyon dolarlık soygunda yeni gelişme: 2 gözaltı daha

İKİ ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iki şüpheli daha gözaltına alındı.
Operasyonda daha önce gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
Açıklamada "17.02.2026 tarihinde ise olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheliye ilişkin de gözaltı talimatı verilerek, belirlenen adreslerde yapılan arama neticesi ele geçirilen paketlenmiş 100.000 ABD dolarına el konulmuştur. Hırsızlık suçuyla irtibatlı olduğu değerlendirilen firari altı şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Olaydan 2 gün önce yine gelen şüphelilerin ortamın müsait olmaması üzerine bir şey almadan otoparktan ayrıldıkları tespit edildi. 3'üncü kez siteye gelerek bir site sakinin otomobilinin peşinden içeri giren şüphelilerin hırsızlık olayını gerçekleştirerek kaçtıkları belirtildi.
"EVDE ÇIKAN PARALAR BİZİM PARAMIZ"
Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, Kemal K.'nın evinde 1 milyon 670 bin 500 dolar ele geçirildi. Diğer şüphelilerin evinde yapılan aramalarda da 13 bin 200 TL,860 adet Ecstasy hap, 2 adet ruhsatsız tabanca,1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Kemal K. emniyetteki beyanında bu paraların eşinin takılarıyla aldıklarını söyledi. İfadesinde; "Paralar soygun parası değil bizim kendi paramız. Eşimin takıları vardı kısa bir süre önce bozdurduk" dediği öne sürüldü.
4 GÜN ÖNCE GELEN JAGUAR 2 KEZ GELMİŞ
Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında olaydan 4 gün önce aynı otoparka Jaguar marka bir aracın da sahte plaka ile giriş yapmaya çalıştığı tespit edilmişti. O araçla ilgili de 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken aracın ayı gün içinde 2 kez siteye giriş yapmaya çalıştığı iddia edildi.