SON DAKİKA | İstanbul’daki 30 milyon dolarlık soygunda yeni gelişme: 2 gözaltı daha

İKİ ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iki şüpheli daha gözaltına alındı.

Operasyonda daha önce gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30 milyon dolarlık soygun kamerada! İBB'nin kara para ağına uzandı... | Video

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Açıklamada "17.02.2026 tarihinde ise olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheliye ilişkin de gözaltı talimatı verilerek, belirlenen adreslerde yapılan arama neticesi ele geçirilen paketlenmiş 100.000 ABD dolarına el konulmuştur. Hırsızlık suçuyla irtibatlı olduğu değerlendirilen firari altı şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.