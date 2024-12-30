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Giriş Tarihi: 30.12.2024 11:23

İstanbul'dan acı haber geldi! 20 gündür aranıyordu! 120 metrelik uçurumda bulundu!

İstanbul'da yaklaşık 20 günden beri kayıp olan gencin cansız bedeni Sultangazi'de uçurumda bulundu.

İstanbul’dan acı haber geldi! 20 gündür aranıyordu! 120 metrelik uçurumda bulundu!

İddiaya göre, İstanbul'da yaşayan İsmail Irmak (22), yaklaşık 20 gün önce bilinmeyen bir nedenle ortadan kayboldu. Ardından ailesi Irmak için kayıp ihbarında bulundu. Ardından gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

İsmail Irmak'ın Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde taş ocaklarında olabileceği değerlendirildi. Ve çalışmalar bu yönde sürdü. Yapılan çalışmalarda Irmak'tan kötü haber geldi.

Irmak'ın cansız bedeni yaklaşık 120 metre yükseklikteki uçurumda bulundu. Gencin cesedinin uçurumdan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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İstanbul'dan acı haber geldi! 20 gündür aranıyordu! 120 metrelik uçurumda bulundu!
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