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Giriş Tarihi: 9.2.2023

İstanbul’dan dev yardım harekatı

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İstanbul’dan dev yardım harekatı
Türkıye'yi sarsan iki depremden sonra sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve sağlık kuruluşları seferberlik ilan etti. İHH İnsani Yardım Vakfı, yaşanan depremin ardından acil yardım çalışmaları başlattı. Çalışmalar kapsamında, bin 390 kişiden oluşan 65 arama kurtarma ekibi afet bölgesine gönderildi. 121 bin kişiye sıcak yemek dağıtıldı. Deniz Feneri Derneği de bölgeye ilk etapta 50 kişilik bir ekip yolladı. Sadakataşı Derneği ise bölgede 82 kişiden oluşan 8 arama kurtarma ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Deprem bölgesi Adıyaman'a giden 30 kişilik Esenler Belediye Arama Kurtarma Ekibi de (ESKAT) çok sayıda can kurtardı. Şafak Sağlık Grubu da doktor, hemşire ve sağlık personelinden oluşan 100 kişilik ekibi deprem bölgesine gönderdi.

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İstanbul’dan dev yardım harekatı
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