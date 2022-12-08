İstanbulkart için kişiselleştirme uyarısı: 1 Ocak’ta yeni dönem başlıyor

İstanbul'da her gün milyonlarca kişinin kullandığı toplu taşıma araçlarında 1 Ocak itibarıyla yeni dönem başlıyor. Ulaşımda kullanılan İstanbulkartların kişiselleştirilmesi gerekiyor. Megakent İstanbul'da toplam 22 milyon aktif İstanbulkart bulunuyor. Bunların ise 3 milyonu henüz kişiselleştirilmemiş durumda.