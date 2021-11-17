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Giriş Tarihi: 17.11.2021

İstanbulkart makineleri hâlâ bozuk

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
İstanbulkart makineleri hâlâ bozuk

İstanbullu’nun toplu ulaşım çilesi bitmiyor. İstanbulkart satış noktalarındaki biletmatiklerin aylardır arızalı olması nedeniyle uzun kuyruklar oluşuyor. İBB ihalesi ise birtürlü sonuçlanmadı

İBB'nin 2.5 yıldır bakımını yapmadığı İstanbulkart makineleri bozulmaya başladı. Binlerce vatandaş seyahat edebilmek için kart bulamadığı için dert yandı. Birçok bayide kart bulunmazken, biletmatiklerde ise 'İstanbulkart yoktur' yazılı uyarılar dikkat çekiyor.
İBB iştiraki BELBİM tarafından 1 Kasım'da 1 milyon 500 bin adet İstanbulkart ihalesi yapılmasına rağmen henüz ihale sonucu yayımlanmadı. Teklif değerlendirmenin tamamlanmış olmasına rağmen yönetimin sonuç ilanını yayımlamaması, kartların kim ve hangi şirket tarafından ne kadar maliyetli alındığının görülememesi de kafalarda soru işareti bıraktı.



VATANDAŞ PERİŞAN
Toplu taşımada kullanılan biletmatiklere para yüklemek isteyen İstanbulluların çilesi de bitmek bilmiyor. Sürekli arızalı ve kapalı olan biletmatikler nedeniyle kart yükleme noktalarında uzun kuyruklar oluşuyor. Özellikle metrolarda bulunan İBB'ye ait İstanbulkart satış ve dolum noktalarının birçoğunun servis dışı olması nedeniyle ortaya çıkan görüntülerle beraber İstanbullular servis dışı olan makinelerin bir an önce tamir edilmesini bekliyor.

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İstanbulkart makineleri hâlâ bozuk
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