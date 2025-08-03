Haberler Yaşam Haberleri İstanbullunun çilesi bitmiyor: Yine, yeni, yeniden... Metrobüs arızalandı!
Giriş Tarihi: 3.8.2025 18:59 Son Güncelleme: 3.8.2025 19:01

İstanbullunun çilesi bitmiyor: Yine, yeni, yeniden... Metrobüs arızalandı!

İstanbul'da arızalanan metrobüs Cevizlibağ durağına çekilerek, yolcular indirildi. Durakta insan yoğunluğu oluşurken, vatandaşlar; "Ya klima çalışmıyor ya arıza yapıyor, ya kaza yapıyor. Kaç kişi can verdi. Bunlara bir çözüm istiyoruz artık. Kimse bedava binmiyor ki herkes parasını ödüyor" diyerek isyanını dile getirdi.

İHA
İstanbullunun çilesi bitmiyor: Yine, yeni, yeniden... Metrobüs arızalandı!

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Cevizlibağ metrobüs durağına seyir halindeki 34 TR 6170 plakalı metrobüs aniden arızalandı. Şoför metrobüsü durdurarak, yolculara teknik bir sorun yaşandığını bildirdi. Arızanın ardından metrobüs durağa çekilip, yolcular indirildi. Yolcular bir süre durakta bekledikten sonra gelen başka bir metrobüse binerek yollarına devam etti.

"BUNLARA BİR ÇÖZÜM İSTİYORUZ ARTIK"

Arıza nedeniyle durakta insan yoğunluğu oluştu. Arıza öncesi şoförün telefonla konuştuğu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Doğan Şenol, "Metrobüs arıza yaptı, bizi aşağıya indirdiler. Ya klima çalışmıyor ya arıza yapıyor, ya kaza yapıyor. Kaç kişi can verdi. Bunlara bir çözüm istiyoruz artık. Bu şekil olmaz. Şoför telefonla görüşüyordu, fren sistemi arızaya girdi. Kimse bedava binmiyor ki herkes parasını ödüyor. Ek sefer de koymuyorlar, insanlar üst üste gidiyor. Birçok vatandaş istediği saatte işe gidemiyor" dedi.

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İstanbullunun çilesi bitmiyor: Yine, yeni, yeniden... Metrobüs arızalandı!
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