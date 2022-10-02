İstanbul’un birçok bölgesinde sağanak etkili oluyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'un birçok bölgesinde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.
Yağışlı hava, Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane, Beyoğlu, Şişli, Zeytinburnu, Avcılar ve Beylikdüzü ile Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir'de etkili oluyor.
BAZI BÖLGELERDE SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU
Zaman zaman gök gürültülü seyreden yağış nedeniyle bazı bölgelerde küçük su birikintileri oluştu.
İstanbul'da sağanak yağış aniden bastırdı | Video
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa istikametinde de trafik yoğunluğu başladı.