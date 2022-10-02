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Giriş Tarihi: 2.10.2022 11:34 Son Güncelleme: 2.10.2022 11:47

İstanbul'un birçok bölgesinde sağanak etkili oluyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak etkisini göstermeye başladı. Zaman zaman gök gürültülü seyreden yağış nedeniyle bazı bölgelerde küçük su birikintileri oluşurken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa istikametinde de trafik yoğunluğu başladı.

İstanbul’un birçok bölgesinde sağanak etkili oluyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'un birçok bölgesinde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Yağışlı hava, Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane, Beyoğlu, Şişli, Zeytinburnu, Avcılar ve Beylikdüzü ile Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir'de etkili oluyor.

BAZI BÖLGELERDE SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Zaman zaman gök gürültülü seyreden yağış nedeniyle bazı bölgelerde küçük su birikintileri oluştu.

İstanbul'da sağanak yağış aniden bastırdı | Video

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa istikametinde de trafik yoğunluğu başladı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 33 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Pazar günü olması nedeniyle kent genelindeki trafikte yoğunluk yaşanmıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 10.50 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 33 ölçüldü.

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İstanbul'un birçok bölgesinde sağanak etkili oluyor!
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