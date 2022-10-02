Video Yaşam İstanbul'da sağanak yağış aniden bastırdı | Video
İstanbul'da sağanak yağış aniden bastırdı | Video

İstanbul'da sağanak yağış aniden bastırdı | Video

02.10.2022 | 11:36

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İstanbul’da sabah saatlerinde aniden bastıran yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Tedbirsiz çıkan vatandaşlar koşarak saçakların altına sığınırken, tedbirli çıkanlar ise şemsiyeleriyle yoluna devam etti.

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İstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran yağış, işlerine gitmek için sokakta olan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Tedbirsiz bir şekilde evden çıkan vatandaşlar koşarak saçakların altına ve toplu taşıma araçlarının duraklarına sığınırken, tedbirli olanlar ise şemsiyeleriyle yoluna devam etti. Bazı vatandaşlar ise yağışı fırsata çevirerek yaya üst geçitlerde şemsiye satarak para kazanmaya çalıştı. Öte yandan kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle ana arterlerdeki bazı bölgelerde de trafik yoğunluğu oluştu.

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