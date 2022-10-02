İstanbul'da sağanak yağış aniden bastırdı | Video

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İstanbul’da sabah saatlerinde aniden bastıran yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Tedbirsiz çıkan vatandaşlar koşarak saçakların altına sığınırken, tedbirli çıkanlar ise şemsiyeleriyle yoluna devam etti.