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Giriş Tarihi: 10.1.2023

İstanbul’un çilesi bitmiyor

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İstanbul’un çilesi bitmiyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı metro, tramvay ve metrobüs duraklarında çalışmayan asansörler, İstanbulluların çilesine çile katıyor. Özellikle engelli vatandaşlar çaresiz kalıyor. Bu sıkıntılara bir yenisi de dün sabah saatlerinde Mecidiyeköy metrobüs durağında eklendi. Metrobüs durağında çalışmayan asansörü kullanamayan engelli bir vatandaş mahsur kaldı. Tekerlekli sandalyesi ile merdivenlerden inmek isteyen vatandaşın yardımına duraktaki diğer yolcular koştu.

ENGELLİYİ VATANDAŞLAR İNDİRDİ
Vatandaşlar, engelli genci tekerlekli sandalyesinden tutarak aşağıya kadar indirdi. Ortaya çıkan kare ise İstanbulluların dramını bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan vatandaşların en çok kullandığı metrobüs istasyonlardan biri olan Mecidiyeköy'de yürüyen merdivenin arızalanmasından dolayı yoğun kalabalık oluştu. Güvenlik görevlileri, vatandaşlardan diğer çıkışı kullanmalarını istedi. Merdivende yürümekte zorlanan vatandaşlar, araç ve istasyon sayısının artırılmasını istedi.

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İstanbul’un çilesi bitmiyor
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