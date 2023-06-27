İstanbul’un ilk ve tek hafız LGS şampiyonu: Hafızlık hafızamı geliştirdi

HAFIZLIK EĞİTİMİM SINAVDA BAŞARI SAĞLADI

SABAH'a konuşan Saliha İbrahimoğlu aldığı hafızlık eğitiminin sınava hazırlık sürecinde kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi. Hafızlığın zihinde bir açılma sağladığını anlatan İbrahimoğlu ''LGS'ye hazırlanma sürecinde tüm arkadaşlarım gibi ben de elimden geldiği kadar çalıştım. Kitap okumayı oldum olası severdim ve bu süreçte de bu alışkanlığımın bana oldukça faydalı olduğunu söyleyebilirim. Hafızlık yapmamın hafızamı geliştirdiğini düşünüyorum. Hafızlık sabır ve istikrar gibi sınava hazırlanırken ihtiyacım olacak özellikleri kazanmamı sağladı. Bu tür sınavlarda, sınav anındaki psikolojinin ve odaklanmanın çok önemli olduğunu fark ettim. Sınava rahat bir şekilde girdim'' dedi. Sınava hazırlanırken hiç dershaneye gitmediğini ve özel ders almadığını da belirten İbrahimoğlu ''LGS'ye öğretmenlerimle hazırlandım. Sadece okuldaki Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) devam ettim'' diye konuştu.

HAFIZLIĞA HİÇ ARA VERMEDİ

Okul Müdürü Mehmet Taburdemir ise ''Öğrencimiz bizim okulda uygulanmakta olan Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında, okula hiç ara vermeden, okula devam ederek okulda hafızlık yaptı. Öğrenci hiçbir dershaneye gitmedi LGS sınavına okulumuzda hazırlandı. Saliha, bu başarısıyla aynı zamanda toplumda az da olsa yaygın olan 'hafızlık yapmak akademik başarıyı olumsuz etkiler', 'ya hafızlık yapmalısın ya da okula gitmelisin' yanılgılarını bertaraf etmiştir. Nitekim bu sene Saliha ile Türkiye genelinde 3 hafız öğrenci LGS'de birinci olmuştur'' diye konuştu.