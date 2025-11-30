İstanbul’un yeni kültür sanat ve cazibe merkezi

Arnavutköy Belediyesi, kültürsanat etkinliklerinden istihdam projelerine, dijital eğitim programlarından tarih bilincini güçlendiren müzelere kadar geniş bir alanda ortaya koyduğu çalışmalarla İstanbul'un yükselen cazibe merkezi haline geliyor. Konserler, tiyatrolar, açık hava gösterileri, çocuk etkinlikleri, sergiler ve tematik kültürel buluşmalarla Arnavutköy, İstanbul'un en canlı kültür rotalarından biri oldu. İlçe genelinde her mahalleye yayılan etkinlikler, "Sokak sokak kültür, Arnavutköy'de yaşamın yeni ritmi" mottosunu gerçeğe dönüştürüyor. Arnavutköy Belediyesi'nin önemli kültür yatırımlarından biri de ilçe tarihini kayıt altına alan Yerel Tarih Müzesi oldu. Arnavutköy'ün köklü mirasını, kültürel belleğini ve tarihi gelişimini modern bir müzecilik anlayışıyla sunan yapı, geniş bir ziyaretçi kitlesi tarafından ilgi görüyor. Arnavutköy Belediyesi, sanatın her dalına erişimi kolaylaştıran güçlü bir eğitim altyapısı kurarak ilçenin kültürel yaşamına yeni bir soluk getiriyor. Hem Hadımköy'de hem de Arnavutköy merkezde hizmet veren Sanat Akademisi, 21 farklı branşta sunduğu eğitimlerle çocuklardan gençlere ve yetişkinlere kadar geniş bir kitleye sanatla buluşma imkânı sağlıyor. Kültür, sanat, istihdam, eğitim ve tarih... Arnavutköy; hayatın her alanına dokunan yatırımlarıyla artık sadece büyüyen bir ilçe değil, yaşayan bir şehir oldu.