İşte gerçek sevgi! ‘Koruyucu melekler’ şimdi de depremzede iki kıza kucak açtı



Kaybettiği evlatlarının ardından her gün gözyaşı döken Elife Yenigül ise, "Ben o kuzularımı hiç unutamıyorum. Biranda hem evimiz hem dünyamız başımıza yıkıldı. Aramızda çok farklı bir bağ vardı. Hepsi uçup gitti. Şimdi bu kızlarımız geldi. Bunlar için de elimizden geleni yapacağız. Onları sarılıp, yeniden annelik duygusunu tatmaya çalışıyorum. Yaralarımızı birlikte saracağız. Rabbim kimseye böyle bir acı yaşatmasın" diye konuştu.