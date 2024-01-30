İşte gerçek sevgi! ‘Koruyucu melekler’ şimdi de depremzede iki kıza kucak açtı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı bir köyde yaşayan Murat (64) ve Elife Yenigül (58) çifti, çocukları olmadığı için 19 yıl önce Fatma'yı evlat edindi. Daha sonra da 16 yaşındaki Dilara ile 4 yaşındaki Alican'a da koruyucu ailelik yapan çift, mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürüyordu. Yenigül çifti, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerde hayatlarının en büyük acısını yaşadı. Depremin şiddeti ile yıkılan müstakil evde çocukları Fatmagül, Dilara ve Alican, enkazın altında kalarak hayatlarını kaybetti. Kendileri enkaz altından kurtuldu.
ABLA VE KARDEŞİNE DE KORUYUCU AİLELİK YAPIYORLAR
Yenigül çifti, depremde kaybettikleri evlatlarını biran olsun unutmadı. Ancak çiftin acısını birazda olsa hafifletecek bir gelişme yaşandı. Çift, anne ve babası ayrı olan 6 ve 15 yaşlarındaki iki kız kardeşe 5 aydır koruyucu annelik yapmaya başladı. Evlatlarının acısını biraz da olsa hafifleten Yenigül çifti, kaldıkları konteynırda onlara sımsıkı sarılıp, anne ve babalık yapıyor.
ACIMIZ HALA BÜYÜK AMA RABBİM BİZE ONLARI GÖNDERDİ
Yenigül çifti acıyı da mutluluğu da birlikte yaşıyor. Acının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen çocuklarını unutamadıklarını belirten Murat Yenigül, "Biz onlara gözümüz gibi baktık. Bize geldiklerinde daha bebeklerdi. Bu deprem onları bizden aldı. Acımız hala çok büyük. Ama rabbim bize iki tane daha evlat verdi. Şimdi onlara anne ve babalık yapmaya çalışıyoruz" dedi.
Kaybettiği evlatlarının ardından her gün gözyaşı döken Elife Yenigül ise, "Ben o kuzularımı hiç unutamıyorum. Biranda hem evimiz hem dünyamız başımıza yıkıldı. Aramızda çok farklı bir bağ vardı. Hepsi uçup gitti. Şimdi bu kızlarımız geldi. Bunlar için de elimizden geleni yapacağız. Onları sarılıp, yeniden annelik duygusunu tatmaya çalışıyorum. Yaralarımızı birlikte saracağız. Rabbim kimseye böyle bir acı yaşatmasın" diye konuştu.