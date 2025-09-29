İşte hastalıklara karşı koruyan basit rutinler

Hastalıklara karşı korunmak ve daha sağlıklı bir ömür için yaşam şekli çok önemli. Çok sayıda araştırma, dengeli beslenme ve yeterli uyku gibi adımların bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı koruduğu ve kaliteli bir yaşam sağladığını ortaya koydu. İşte uzmanların önerdiği bağışıklığı güçlendirmek için tabağınıza eklemeniz gereken besinler ve basit sağlık rutinleri;İltihabı azaltmak ve bağışıklık gücünü desteklemek için renkli, tam gıdalar tüketinStresi yönetin ve vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olmak için yeterli uyku alınBağışıklık direnci için D vitamini ve çinko gibi mikro besin maddelerinin optimum seviyelerini koruyunYoğurt, kabuklu deniz ürünleri, tavuk çorbası, zerdeçal ve siyah çayı masanızdan eksik etmeyin.