Haberler Yaşam Haberleri İŞTE KAZANAN! MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU? 6 Aralık 2025 MasterChef final kupası sahibini buldu!
Giriş Tarihi: 7.12.2025 00:29

Türkiye'nin en zorlu yemek yarışması MasterChef Türkiye 2025, aylarca süren maratonun ardından bu akşam büyük finale sahne oldu! Jürinin ve izleyicinin favori isimleri Özkan ile Sezer, şampiyonluk kupasını havaya kaldırmak ve kariyerlerinin en büyük zaferine ulaşmak için son kez canlı yayında tezgah başına geçti. Peki, gece sonunda MasterChef Şampiyonu kim odu? İşte kazanan:

Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in zorlu etaplarından başarıyla geçen, yetenekleri ve mücadeleleriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran iki isim; Özkan ve Sezer, bugün kariyerlerinin zirvesine ulaşma hedefiyle büyük finalde yarıştı. Finale adını yazdıran bu iki güçlü adaydan biri, canlı yayında yapılan aşamalı final mücadelesinin ardından, şampiyonluk kupasının sahibi oldu. İşte, MasterChef 2025 şampiyonu

MASTERCHEF 2025'TE FİNAL ZAMANI

MasterChef Türkiye 2025 sezonu 6 Aralık 2025 tarihi (bugün) itibarıyla sona erdi. Şef ceketi yarışları ve finalist olma mücadelelerinin ardından finale adını yazdıran Özkan ve Sezer canlı yayında karşı karşıya geldi.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Masterchef 2025 şampiyonu Sezer oldu.

MASTERCHEF FİNAL OYLAMASI NASIL OLDU?

Ceket yarışları ve yarı finalde olduğu üzere aşamalı olarak gerçekleşecek şampiyonluk yarışında puanlama sistemi uygulandı. İmza tabaklarıyla en yüksek puanı alan kişi kupayı kaldırdı.

İlk iki turda Özkan 43 puan toplarken Sezer 41 puan topladı ve sonda imza tabağıyla durumu 65 - 63.5'e getiren Sezer kupanın sahibi oldu.

