İŞTE KAZANAN! MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU? 6 Aralık 2025 MasterChef final kupası sahibini buldu!

Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in zorlu etaplarından başarıyla geçen, yetenekleri ve mücadeleleriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran iki isim; Özkan ve Sezer, bugün kariyerlerinin zirvesine ulaşma hedefiyle büyük finalde yarıştı. Finale adını yazdıran bu iki güçlü adaydan biri, canlı yayında yapılan aşamalı final mücadelesinin ardından, şampiyonluk kupasının sahibi oldu. İşte, MasterChef 2025 şampiyonu
MasterChef Türkiye 2025 sezonu 6 Aralık 2025 tarihi (bugün) itibarıyla sona erdi. Şef ceketi yarışları ve finalist olma mücadelelerinin ardından finale adını yazdıran Özkan ve Sezer canlı yayında karşı karşıya geldi.
Ceket yarışları ve yarı finalde olduğu üzere aşamalı olarak gerçekleşecek şampiyonluk yarışında puanlama sistemi uygulandı. İmza tabaklarıyla en yüksek puanı alan kişi kupayı kaldırdı.
İlk iki turda Özkan 43 puan toplarken Sezer 41 puan topladı ve sonda imza tabağıyla durumu 65 - 63.5'e getiren Sezer kupanın sahibi oldu.