İşte sosyal belediyecilik örneği! Emekliler, belediye ait kuaförlerde ücretsiz tıraş oluyor

Aksaray Belediyesi tarafından 4 ay önce hizmete açılan kuaför salonunda 4 ayda 3 binden fazla emekli ücretsiz şekilde tıraş edildi. Hafta içi her gün gerektiğinde de Cumartesi günleri de emeklilere hizmet veren salona gelen emeklilerde uygulamadan oldukça memnun olduklarını ifade etti. Emekli Mehmet Kazan, "Sebep olanlardan Allah razı olsun. Adamlar yapıyorlar, çalışıyorlar" dedi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer ise, "Büyüklerimizin hayır duasını almak en büyük kazanım olduğunu biliyoruz. Bu yüzden toplumumuzda her bireyin, bize ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'ü emekliler yılı olarak ilan etti. Emekliler devletin birçok kaynaklarından yararlanabilirken, bunlardan bir tanesi de Akrasay'da hayata geçirildi. 4 ay önce hizmete giren belediyeye ait kuaför emeklileri ücretsiz tıraş ediyor. Bu zaman içerisinde kuaföre gelen 3 binden fazla emekli bu imkandan faydalandı. Berber salonu, hafta içi her gün sabah saat 08:00'dan itibaren hizmet vermeye başlıyor. Talepler doğrultusunda kuaför salonu Cumartesi günü de hizmet verebiliyor.

'VATANDAŞLARIMIZA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Projeyle ilgili konuşan Aksaray Belediye Başkanı Dinçer, "Örnek projelerle sosyal belediyecilik anlayışına yeni anlamlar katıyor, Türkiye'de de bu alanda öncü olmaya devam ediyoruz. Emeklilerimizin ve yaşlı büyüklerimizin kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için böyle bir hizmeti başlattık. Belediyemize ait berber salonumuz hijyenik ve steril bir ortamda hizmet vermeye başladı. Emeklilerimiz ücretsiz bir şekilde berber hizmeti alabiliyorlar. Büyüklerimizin hayır duasını almak en büyük kazanım olduğunu biliyoruz. Bu yüzden toplumumuzda her bireyin, bize ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bunun yanısıra mobil kuaför hizmetimiz de devam ediyor" dedi.

EMEKLİLER UYGULAMADAN ÇOK MEMNUN

Berbere gelen emekliler belediyenin bu uygulamasından oldukça memnun. SABAH'a konuşan emeklilerden Gürsel Kalan (58), "Böyle bir uygulama bizler için çok iyi oluyor. Emeklilerimiz isteğe bağlı tıraş oluyorlar. Faydalı bir şey. Herkes orada minnet duyuyor, beğeniyorlar" diye konuştu.

Besim Akpınar (61) ise, "Uygulama çok güzel. Ücretsiz berber hizmetinden memnunum. Ücretler aldı başını gidiyor. Daha önce yengene evde makineyle kestiriyordum ama artık belediyenin bu hizmetinden yararlanıyorum" ifadelerini kullandı.

65 yaşındaki emekli Mehmet Kazan, "Ben gittiğimde sıra çoktu. Vatandaşlar tarafından oldukça talep görüyor. Bana yarın gel keselim dediler. O saate gittim, tam istediğim gibi saçımı kestiler. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Adamlar yapıyorlar, çalışıyorlar. Ben bir kere gittim. 5 dakika bekle dedi, bekledim. Sonra istediğim gibi kesti. Ne mutlu bize. Tıraş olmuş 150 TL-200 TL. Ben çok memnun kaldım" şeklinde konuştu.