İstek parçası tartışması cinayetle bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'da düğünde istek yüzünden çıkan kavgada, damadın amcası Oktay Kabakoğlu, kalbine saplanan bira şişesi kırığı nedeniyle öldü. İki kişi de yaralandı.Aydın'da önceki gece kırsal Pirlibey Mahallesi'nde yapılan Emrah Kabakoğlu ve Gülseren Coşkun çiftinin düğününde, çalınacak oyun havası yüzünden gelin ve damat tarafı arasında gerginlik yaşandı. Oyun pistinde başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede damadın amcası Oktay Kabakoğlu'nun kalbine bira şişesi kırığı saplandı.Kabakoğlu'nun ağabeyi Mehmet Kabakoğlu da bıçaklandı. Eşref Koç ise başına vurulan bira şişesiyle yaralandı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Oktay Kabakoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kabakoğlu'nun acı haberi alıp, hastaneye gelen yakınları gözyaşı döktü. Jandarma, olayın ardından kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.