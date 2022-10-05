Haberler Yaşam Haberleri İstek parçasını değiştirdi diye burnunu kırdı
Giriş Tarihi: 6.10.2022

İstek parçasını değiştirdi diye burnunu kırdı

ARZU KAYA ARZU KAYA
İstek parçasını değiştirdi diye burnunu kırdı
Müzisyen Onur Şener'in istek parça cinayetine kurban gitmesinin yankıları sürerken İstanbul Ataşehir'de yaşanan benzer bir olay da dava konusu oldu. İstanbul Ataşehir'de geçen yıl ekim ayında arkadaş grubuyla ünlü bir eğlence mekanına giden Arda Güner (20), istek parça çaldırdı. Bu sırada kendi istek parçası çalmakta olan ve Güner'in değiştirmesiyle çılgına dönen Mert Öztürk (25), Güner ve arkadaşlarının bulunduğu masaya gelerek "Neden şarkıyı değiştirdin" diye sordu. Kendisinin istek parçasının çaldığını bilmediğini belirten Güner özür dilese de bu Öztürk'ü sakinleştirmedi. Öztürk, Güner'e hem yumruk hem de kafa attı. Garsonların ayırdığı 'istek parça' kavgasında Arda Güner'in burnu kırıldı.



Hastanedeki tedavisinin ardından şikayetçi olan Güner, savcılıkta ifade verdi. 5-6 kişilik arkadaş grubuyla eğlenmeye gidip hastanede geceyi sonlandırdığını anlatan Güner, "Başka masada oturan kişiler istek parça yapmış. Onların dinlediğini bilmeden şarkıyı değiştirdim. Masamıza gelip niye şarkıyı değiştirdiğimi sordu. Ben de şarkıyı onun istediğini bilmediğimi söyledim, hatta kendisinden özür diledim" dedi. Karşı tarafın kalabalık bir şekilde masalarına gelip hem kendisini hem de bir arkadaşını darp ettiğini ekledi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan soruşturması sonucunda hazırlanan iddianamede, Mert Öztürk'ün 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Öztürk, önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve taşeron işçi düzenlemesi açıklaması: Bakan Vedat Bilgin tarihi duyurdu!
SON DAKİKA: Bakan Akar'dan Yunanistan talimatı: Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz talimatlandırıldı, geri adım atmak yok
Aile Destek Programı 850-1250 TL ödeme ne zaman yatacak, yattı mı? Aile Destek Programı Paketi (sosyal yardım) başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?
SON DAKİKA | Komadaki yaşlı kadına eziyette flaş gelişme! Bakan Koca duyurdu: Özel Bayındır Hastanesi'nin faaliyetleri durduruldu
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 İstanbul’da metro, metrobüs, otobüs, İETT, vapur, Marmaray toplu taşımalar ücretsiz mi, bedava mı olacak? İşte tüm detaylar
Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara zammı sonrası güncel fiyatlar ile bugün sigaraya zam mı geldi? (5 Ekim 2022)
Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ekim ayı ödemeleri ve tüm detaylar
Başkan Erdoğan'ın başörtüsü için Anayasa hamlesi CHP'de moralleri bozdu! Engin Özkoç'un yüz ifadesi dikkat çekti
CHP'de 'başörtüsü' kavgası! Kılıçdaroğlu'nun teklifi partiyi ikiye böldü!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni başörtüsü teklifi: Kılıçdaroğlu samimiysen çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım
ARKADAŞINA GÖNDER
İstek parçasını değiştirdi diye burnunu kırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA