İstek şarkı cinayeti davasında mütalaa verildi... Müebbet hapis talebine sanıktan pes dedirten savunma

Kadıköy'de 2 Mayıs 2023 günü 19.00 sıralarında Cihan Aymaz ile çaldığı müziği sevmediğini söyleyen Mehmet Caymaz arasında çıkan tartışmada Caymaz, çıkardığı bıçakla müzisyeni kalbinden bıçaklamış, aldığı darbeyle genç müzisyen denize düşerken bıçaklı saldırgan Cihan Aymaz'ın peşinden denize atlayıp darp etmeye devam etmişti. Hastaneye kaldırılan müzisyen hayatını kaybetmiş, yürütülen soruşturmada Mehmet Caymaz'a "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

DURUŞMA SAVCISI MÜTALAASINI AÇIKLADI

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Caymaz bulunduğu cezaevinden getirilirken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında olay günü sanığın maktulün yanına gelerek söylediği şarkıyı çalmasını istediğini, elindeki çakıyı doğrultarak küfürler eşliğinde bağırdığını, ardından çakıyla maktulü boyun bölgesinden yaraladığını, ardından maktulü denize iterek kendisinin de peşinden atladığını ve vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan maktulün hayatını kaybettiğini belirtti.

MÜTALAADA MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Tutuklu sanık Mehmet Caymaz'ın her ne kadar savunmasında kendini koruma amaçlı hareket ettiğini söylese de bu durumu destekler ve kanıtlar nitelikte bir delile rastlanmadığını vurgulayan Cumhuriyet savcısı mütalaasında, olayın tüm kısmının kamera görüntülerinden izlendiğini ve bu doğrultuda sanığın savunmalarına itibar edilemeyeceğini vurgulayarak sanık Mehmet Caymaz'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"KURTARMAK İÇİN DENİZE ATLADIM"

Mütalaaya karşı savunmasında tutuklu sanık Mehmet Caymaz önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek "Mütalaaya katılmıyorum. Kendimi korumak için bıçak çektim. Buna rağmen maktule saldırmadım. Durdum. Bu husus kamera kayıtlarında görünmektedir. Maktul bana doğru hamle yapınca ben bıçağı çektim. Daha sonra kendisini kurtarmak için canımı hiçe sayarak denize atladım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Duruşma sonu mahkeme, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilmesine ve sanık Mehmet Caymaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.