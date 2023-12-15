İstek şarkı cinayetinde pes dedirten savunma

Kadıköy'de müzisyen Cihan Aymaz'ı istediği şarkıyı söylemediği için kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Mehmet Caymaz hâkim karşısına çıktı. Caymaz savunmasında, Aymaz'ın arkadaşlarıyla birlikte 'Seni linç ederiz' diyerek üzerine yürüdüğünü ileri sürdü. Caymaz, "Üzerime atlayınca elimdeki bıçağı bir kere savurdum, o sırada denize düştü, kendisini kurtarmak için peşinden atladım. Öldürmek istemedim. Böyle bir niyetim olsa kurtarmak için denize atlamam. Nefsi müdafaada bulundum" dedi. Geçtiğimiz 2 Mayıs akşamı Kadıköy sahilinde çıkan istek parça tartışmasında, Mehmet Caymaz müzisyeni kalbinden bıçaklamış, Aymaz ise hayatını kaybetmişti.