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Giriş Tarihi: 4.5.2023

İstek şarkı dehşeti

İstanbul’da Cihan Aymaz’ın söylediği şarkıları beğenmeyen Mehmet Caymaz, sokak müzisyenini kalbinden bıçakladı. Denize düşen Aymaz’ın peşinden denize atlayıp bıçaklamaya devam etti. Aymaz öldü, Caymaz yüzerek kaçmak isterken Sahil Güvenlik tarafından yakalandı

İstek şarkı dehşeti
İstanbul Kadıköy'de önceki akşam akıl almaz bir cinayet işlendi. Asıl işi kargo taşımacılığı olan Cihan Aymaz (29), zaman zaman Kadıköy rıhtımında saz eşliğinde şarkılar söylüyordu. Önceki akşam saatlerinde de Aymaz sazını alıp şarkılar söylemeye başladı. Aymaz'ın yanına yaklaşan Mehmet Caymaz (32) çalınan müzikle ilgili saldırgan sözler söylemeye başladı.



Caymaz, orada müzik dinleyen bir kadını da laf atarak rahatsız etti. Aymaz'ın uyardığı Caymaz, "Sana ne kardeşim, sen işine bak" diye çıkıştı. Caymaz, çalınan parçayı beğenmediğini söyleyip bir şarkı ismi söyledi.



Cebinden para çıkartarak müzisyen gencin önüne attı ve "Parasıyla değil mi kardeşim, çalacaksın" dedi. Ancak Aymaz söylemeyi kabul etmedi. Bunun üzerine Caymaz, bıçağı genç müzisyenin kalbine sapladı.



Aymaz denişe düşerken Caymaz da peşinden atlayıp bıçaklamaya devam etti. Ardından saldırgan açığa doğru yüzerek kaçmaya çalıştı. Saldırgan açık denizde Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Ağır yaralanan Aymaz kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Uyuşturucu, yaralama, nitelikli yağma, tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarından kaydı olan Caymaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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İstek şarkı dehşeti
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