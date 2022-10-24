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Giriş Tarihi: 25.10.2022

İstek şarkı yüzünden öldüresiye dövdüler

Bursa’da kendisinden çiftetelli çalmasını isteyen alkollü müşterilere, “Birazdan çalacağım” diyen müzisyen 44 yaşındaki Özkan Süslerer, öldüresiye dövüldü

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
İstek şarkı yüzünden öldüresiye dövdüler
Ankara'da geçen ay yaşanan ve müzisyen Onur Şener'in ölümüyle sonuçlanan üzücü olayın yankıları devam ederken, bir saldırı da Bursa'da yaşandı. Mudanya'daki bir eğlence mekânında çalışan müzisyen Özkan Süslerer, 10 kişilik grubun istediği çiftetelliyi çaldı. Ancak grup çok geçmeden bir kez daha çiftetelli çalmasını istedi. Müzisyen Özkan Süslerer, birazdan tekrar çalacağını söylemesine rağmen grup, müzisyenle sözlü tartışmaya girdi. Mekân çalışanlarının araya girmesiyle sona eren tartışma Özkan Süslerer'in mola vermesiyle yeniden başladı. Alkollü grup, molada arka bahçeye çıkan Süslerer'i darp etti. 2 çocuk babası Süslerer'i öldüresiye döven gruba, mekân çalışanları ve diğer müşteriler müdahale etti. Kanlar içinde yere yığılan müzisyen için 112 acil sağlık ekipleri çağrıldı. Gözleri moraran, kaburgalarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen müzisyen hemen hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam, "Bu kişilerden şikâyetçiyim" diye konuştu.

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İstek şarkı yüzünden öldüresiye dövdüler
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