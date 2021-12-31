Haberler Yaşam Haberleri İstiridye mantarlı strudel tarifi: MasterChef İstiridye mantarlı strudel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 31.12.2021 01:03 Son Güncelleme: 31.12.2021 01:03

İstiridye mantarlı strudel tarifi: MasterChef İstiridye mantarlı strudel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

İstiridye mantarlı strudel tarifi: MasterChef İstiridye mantarlı strudel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyesi olarak yer aldığı 2021 MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi veren yarışmacılar İstiridye mantarlı strudel’i en iyi yapan isim olmak için ter döktü. Yarışmayı izleyenler kendileri de yapmak isteyerek “MasterChef İstiridye mantarlı strudel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” sorularına cevap aradı. Merak edilen MasterChef İstiridye mantarlı strudel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı 2021 MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununda mücadele eden yarışmacılar, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen İstiridye mantarlı strudel yemeğini en başarılı yapan isim olmak isteyerek mücadele verdi. Yarışmanın izleyenleri İstiridye mantarlı strudel tarifi ile ilgili olarak "MasterChef İstiridye mantarlı strudel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

İSTİRİDYE MANTARLI STRUDEL NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

  • 6 adet baklavalık yufka
  • 400 gr mantar
  • 1 adet orta boy soğan + 2 çorba kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet biber ( ben yarım olarak kırmızı ve sarı amerikan biberi kullandım)
  • 2-3 diş sarımsak
  • 5 çorba kaşığı garnitür
  • 1 su bardağından 2 parmak eksik rendelenmiş kaşar
  • Yarım su bardağı sıvı yağ (yufkalar için)
  • Mutfak ipi veya kurdela
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kırmızı biber

MANTARLI STRUDEL TARİFİ NASIL YAPILIR?

  1. Soğanı, sarımsağı küçük küpler şeklinde doğrayarak sıvı yağ ile soteleyelim. Pembeleşmeye yakın doğranmış biberleri de ekleyerek yine yıkanmış doğranmış mantarları ekleyerek soteleyelim.
  2. Mantarlar suyunu salıp çekmeye başladığında garnitür, tuz ve baharatları da ekleyerek ocaktan alalım.
  3. Rendelenmiş kaşarı da ekleyip karıştırdıktan sonra soğumaya bırakalım.
  4. Temiz ve kuru zemine 1 adet yufkayı sererek fırça yardımıyla sıvı yağ sürerek yufkaları üst üste dizelim.
  5. Kenar kısımlarından hafif boşluk bırakarak mantarlı harcımızı yayalım. Resimde ki gibi kenar kısımlarından boşluk bırakarak sıkı ve dikkatli şekilde rulo yapalım.
  6. Uç kısımlarını elimizle hafif toplayarak ip ile bağlayalım.
  7. Üzerine kalan sıvı yağı sürerek 200 derecelik fırında altın rengine dönene kadar pişirelim…
  8. Yufkalar ince olduğu için iç harcının hem iyi pişmiş hem de sulu olup da yufkaları yırtmamasına özen gösterelim. Ayrıca kesmeden önce mutlaka soğumuş olmasına ve keskin bir bıçakla tek harekette kesmeye özen gösterelim…

Afiyet olsun

KAYNAK: acunn.com

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'Uzaktan eğitime geçilecek mi?' sorusuna cevap geldi!
Son dakika: Beşiktaş kupada sürprize izin vermedi! Altay’ı tek golle mağlup etti…
Şişli'de otel odasında Tunuslu kadını katletmişti! İfadesi ortaya çıktı!
Şişli'de şoke eden olay: İETT şoförü dövdü, fırsatçı yolcu soydu!
İzmir'de komşu kabusu! 5 ay boyunca kapısına çöp attı, idrarını yaptı! Dehşete düşüren anlar kameraya yansıdı!
Magazin kulisleri yasak aşk bombası ile sarsıldı! Gülşah Saraçoğlu 3 çocuk babası ünlü şarkıcıyla aşk mı yaşıyor?
Başkan Erdoğan "İyi ki Varsın Eren" filminin galasına katıldı
SON DAKİKA: Meteoroloji'den 'Kırmızı' kodlu uyarı! Metrekareye 300 kilo yağış düşecek, okullar tatil edildi...
Milli gurur Türk savunma sanayi 2021'de rekor kırdı! Bu yıl da yerli ve milli teknolojilerle imza attı!
Başkan Erdoğan, 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
İstiridye mantarlı strudel tarifi: MasterChef İstiridye mantarlı strudel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA