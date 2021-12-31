İstiridye mantarlı strudel tarifi: MasterChef İstiridye mantarlı strudel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı 2021 MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununda mücadele eden yarışmacılar, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen İstiridye mantarlı strudel yemeğini en başarılı yapan isim olmak isteyerek mücadele verdi. Yarışmanın izleyenleri İstiridye mantarlı strudel tarifi ile ilgili olarak "MasterChef İstiridye mantarlı strudel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

İSTİRİDYE MANTARLI STRUDEL NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

6 adet baklavalık yufka

400 gr mantar

1 adet orta boy soğan + 2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet biber ( ben yarım olarak kırmızı ve sarı amerikan biberi kullandım)

2-3 diş sarımsak

5 çorba kaşığı garnitür

1 su bardağından 2 parmak eksik rendelenmiş kaşar

Yarım su bardağı sıvı yağ (yufkalar için)

Mutfak ipi veya kurdela

Tuz

Karabiber

Kırmızı biber

MANTARLI STRUDEL TARİFİ NASIL YAPILIR?

Soğanı, sarımsağı küçük küpler şeklinde doğrayarak sıvı yağ ile soteleyelim. Pembeleşmeye yakın doğranmış biberleri de ekleyerek yine yıkanmış doğranmış mantarları ekleyerek soteleyelim. Mantarlar suyunu salıp çekmeye başladığında garnitür, tuz ve baharatları da ekleyerek ocaktan alalım. Rendelenmiş kaşarı da ekleyip karıştırdıktan sonra soğumaya bırakalım. Temiz ve kuru zemine 1 adet yufkayı sererek fırça yardımıyla sıvı yağ sürerek yufkaları üst üste dizelim. Kenar kısımlarından hafif boşluk bırakarak mantarlı harcımızı yayalım. Resimde ki gibi kenar kısımlarından boşluk bırakarak sıkı ve dikkatli şekilde rulo yapalım. Uç kısımlarını elimizle hafif toplayarak ip ile bağlayalım. Üzerine kalan sıvı yağı sürerek 200 derecelik fırında altın rengine dönene kadar pişirelim… Yufkalar ince olduğu için iç harcının hem iyi pişmiş hem de sulu olup da yufkaları yırtmamasına özen gösterelim. Ayrıca kesmeden önce mutlaka soğumuş olmasına ve keskin bir bıçakla tek harekette kesmeye özen gösterelim…

Afiyet olsun

KAYNAK: acunn.com