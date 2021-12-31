İstiridye mantarlı strudel tarifi: MasterChef İstiridye mantarlı strudel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyesi olarak yer aldığı 2021 MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi veren yarışmacılar İstiridye mantarlı strudel’i en iyi yapan isim olmak için ter döktü. Yarışmayı izleyenler kendileri de yapmak isteyerek “MasterChef İstiridye mantarlı strudel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” sorularına cevap aradı. Merak edilen MasterChef İstiridye mantarlı strudel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.
1 adet biber ( ben yarım olarak kırmızı ve sarı amerikan biberi kullandım)
2-3 diş sarımsak
5 çorba kaşığı garnitür
1 su bardağından 2 parmak eksik rendelenmiş kaşar
Yarım su bardağı sıvı yağ (yufkalar için)
Mutfak ipi veya kurdela
Tuz
Karabiber
Kırmızı biber
MANTARLI STRUDEL TARİFİ NASIL YAPILIR?
Soğanı, sarımsağı küçük küpler şeklinde doğrayarak sıvı yağ ile soteleyelim. Pembeleşmeye yakın doğranmış biberleri de ekleyerek yine yıkanmış doğranmış mantarları ekleyerek soteleyelim.
Mantarlar suyunu salıp çekmeye başladığında garnitür, tuz ve baharatları da ekleyerek ocaktan alalım.
Rendelenmiş kaşarı da ekleyip karıştırdıktan sonra soğumaya bırakalım.
Temiz ve kuru zemine 1 adet yufkayı sererek fırça yardımıyla sıvı yağ sürerek yufkaları üst üste dizelim.
Kenar kısımlarından hafif boşluk bırakarak mantarlı harcımızı yayalım. Resimde ki gibi kenar kısımlarından boşluk bırakarak sıkı ve dikkatli şekilde rulo yapalım.
Uç kısımlarını elimizle hafif toplayarak ip ile bağlayalım.
Üzerine kalan sıvı yağı sürerek 200 derecelik fırında altın rengine dönene kadar pişirelim…
Yufkalar ince olduğu için iç harcının hem iyi pişmiş hem de sulu olup da yufkaları yırtmamasına özen gösterelim. Ayrıca kesmeden önce mutlaka soğumuş olmasına ve keskin bir bıçakla tek harekette kesmeye özen gösterelim…