İstismar şüphelisinin vurduğu çocuk hayatını kaybetti

Esenyurt'ta 'cinsel istismar' şüphelisi Murat Ö. (22) tarafından silahla vurularak ağır yaralanan 14 yaşındaki İ.S.Y. hayatını kaybetti. 2 Aralık'ta Yenikent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Y.K.O. (15) polise giderek arkadaşının bir evde alıkonulduğunu ihbar etti. Eve düzenlenen operasyon sırasında ateş ederek polis memuru N.Y.'yi ağır yaraladıktan sonra yanındaki çocuğu vurup daha sonra da intihara kalkışan zanlı ağır yaralı olarak yakalanmıştı. Yaralılardan İ.S.Y. dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.