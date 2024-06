İSU’dan şebeke suyunun tadıyla ilgili açıklama

İSU'nun açıklamasına göre, Kocaeli bölgesi geçtiğimiz yıl çok az kar ve yağmur yağışı aldı. Bu durum, şehrin ana su kaynağı olan Yuvacık Barajı ve barajı besleyen su damarlarının yeterince dolmasını engelledi. Bu nedenle, yaz aylarının henüz ortasında olunmasına rağmen su kaynaklarında sıkıntılar yaşanmaya başladı. Bu sıkıntıların ileri ki aylarda daha büyük krizlere yol açmaması için proaktif bir yaklaşımla gerekli planlamalar yapılarak Sapanca Gölü'nde alımına başlandığı belirtildi.



SAPANCA GÖLÜ'NDEN SU ALIMINA BAŞLANDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi. "İSU olarak Türkiye'nin en kaliteli ve en doğal suyunu kıymetli hemşehrilerimize ulaştırmak için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bilindiği gibi bölgemiz geçen yıl, önceki dönemlere göre çok az kar ve yağmur yağışı almıştır. Bu durum, şehrimizin ana su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı ile barajı besleyen su damarlarının yeterince beslenmesini engellemiştir. Yaz aylarının henüz ortasına gelmeden yaşanan bu sıkıntının ileriki aylarda daha büyük krizlere yol açmaması için proaktif bir yaklaşımla gerekli planlamalar ivedilikle yapılmış olup her zaman B planı olarak kullandığımız ve su kalitesi yüksek olan bir diğer içme suyu kaynağımız olan Sapanca Gölü'nden su alımı, geçtiğimiz günlerde başlatılmıştır.

SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE İLETİYORUZ

Sapanca Gölü'nden su kullanımı şehrimizde ilk olmayıp mevsimsel yağış eksikliği nedeniyle bu yıla özgü olarak daha erken kullanımına başlanılmıştır. Yuvacık Baraj'ında bulunan suyumuz ile Sapanca Gölü'nden temin ettiğimiz suyu, Yuvacık İçme Suyu Arıtma Tesisi'mizde arıtarak abonelerimize sağlıklı bir şekilde iletiyoruz. Bu sayede her iki kaynağın havzalarındaki su seviyesinin aşırı derecede azalmasını önleyerek bu kurak dönemin atlatılması ve içme suyumuzun kalitesinin yüksek tutulması amaçlanmaktadır.

HİÇ BİR SORUNLA KARŞILAŞILMADI

Sağlıklı şebeke hatlarımızla değerli halkımıza ulaştırılan içme suyu, bin ayrı noktadan alınan numunelerle uluslararası sertifikalara sahip laboratuvarımızda her gün düzenli olarak testlere tabi tutulmakta, içme suyumuzun doğallığı ve sağlığa uygunluğu, uzman ekiplerimizce onaylanarak güvence altına alınmaktadır. Suyun kalitesiyle ilgili analiz sonuçlarımız, www.isu.gov.tr web sitemizde yer alan "Su Analiz Raporu" bölümünde her ay düzenli olarak kamuoyuna sunulmaktadır. Bunun yanında, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da numuneler alınarak şebekelerde yer alan sularımız, ayrıca testlerden geçirilmektedir. Bu düzenli çalışma sayesinde geçmişte içme suyumuzla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı gibi bugün de hiçbir sorunla karşılaşılmamıştır. Değerli hemşehrilerimize kaliteli ve sağlıklı içilebilir suyun teminini, çeşmelerimizden sağlamaya devam etmekteyiz. İnsan sağlığını her şeyin üzerinde tutarak çalışan İSU, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm çalışmalarını şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir. Bu kurak günlerde içme suyumuzun tasarruflu kullanmanın önemini bir kez daha hatırlatarak halkımızın sağlığının bizim için her zaman öncelikli olduğunu ifade eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.Kocaeli'de su, musluktan içilir"