İşveren işçiyi psikiyatra gönderebilecek

1 Mart 2026'dan itibaren Rusya'da yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre, bazı meslek gruplarındaki çalışanlar için zorunlu psikiyatrik denetimler daha da katılaştırılıyor. Kommersant gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı yeni kurallarla birlikte, işverenler bir çalışanda "psikolojik bozukluk belirtileri" tespit edilmesi durumunda onu doğrudan psikiyatri hastanesine yönlendirebilecek. Önceden bunun için bir psikiyatrın resmi raporu gerekiyordu; artık bu şart kaldırıldı ve işveren kararı yeterli olacak. Ruhr Üniversitesi Psikiyatri ve Tıbbi Psikoloji Anabilim Dalı Doçenti Roman Süleymanov'a göre bu düzenleme çalışanlar için ciddi riskler barındırıyor. Süleymanov, "Psikiyatrik gözlem kararı, kişisel hesaplaşma ya da çalışanı ekip önünde itibarsızlaştırmak için kötüye kullanılabilir" diyerek uyarıyor. Ayrıca bu tür bir gözlem sürecinin haftalar sürebileceğini, kişinin özgürlüğünü ciddi şekilde kısıtlayabileceğini belirten uzman, işverenlerin kötüye kullanımlarına karşı yasal sorumluluk getirilmesini öneriyor. Yeni uygulama, toplu taşıma, eğitim, hizmet sektörü ve güvenlik gibi yüksek psikolojik dayanıklılık gerektiren alanlarda çalışanları kapsıyor. Bu çalışanlar işe girişte, pozisyon değişikliğinde ve belirli aralıklarla (genelde beş yılda bir) psikiyatrik kontrolden geçiriliyor.