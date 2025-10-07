İsviçre’den iade edilen 7 eseri Bakan Ersoy tanıttı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsviçre makamları tarafından 2 Haziran 2025'te Türkiye'ye iade edilen yedi tarihî eseri Bodrum Kalesi'nde tanıttı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Ersoy, "Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede kararlılığımızın bir sonucu olarak, İsviçre makamları tarafından ülkemize iade edilen 7 eseri bugün Bodrum Kalesi'nde tanıttık.

Geç Tunç Çağı ve Roma dönemine ait eserler, Anadolu'dan izinsiz çıkarıldıkları tespit edildikten sonra Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Türkiye'ye getirildi. Türkiye Cumhuriyeti olarak, geçmişinden izinsiz koparılmış her bir eserin izini sürüyoruz. Bugün artık dünyadaki koleksiyonerler biliyor ki; Türkiye kökenli bir eseri portföylerine dahil edip gün yüzüne çıkarırlarsa, biz fark ederiz ve hangi ülkede olursa olsun Bakanlık olarak o eseri geri alırız." ifadelerini kullandı.