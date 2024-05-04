İşyerini kurşunladılar yoldan geçen kadını vurdular

Adana'nın Seyhan ilçesinde önceki gece, motosikletle Tellidere Caddesi'ne gelen kimliği belirsiz 2 kişi, burada bulunan oto lastik satışı ve tamiri yapan işyerine silahlı saldırıda bulundu.Ancak kurşunlardan biri, otomobiliyle 3 yaşındaki oğlunu Turgut Özal Bulvarı'ndaki kursa bıraktıktan sonra 10 yaşındaki oğluyla eve dönen Hayriye Derin'in (48) ensesine isabet etti. Derin'in kontrolünden çıkan otomobil karşı şeritten gelen minibüse çarparak durabildi.Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 43 yaşındaki Hayriye Derin tedavi altına alındı. Talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra yaya olarak kaçan 2 silahlı saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.