İtfaiye erleri hayatımı tehlikeye attı

Beren Su Bolat (13), 23 Temmuz'da Ankara Sincan'daki Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'de sınıf arkadaşı T.E.T.'nın (14) oturduğu apartmana gitti. Beren Su ile arkadaşı, 5 ve 6'ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı. İtfaiyenin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybederken, arkadaşı ise kurtarıldı.İtfaiye şefi E.A., itfaiye erleri B.Y. ve B.B. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan soruşturma başlatıldı. 3 itfaiyeci belediye tarafından da açığa alındı. Kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda itfaiyecilerin gerekli alan tedbirlerini almadığı, kazayı önlemek yerine kazaya sebebiyet verdikleri belirtildi. Beren Su ile aynı asansörde mahsur kalan ve kurtarılan arkadaşı T.E.D., hiç önlem almadan kendisini kurtarmaya çalışıp, hayatını tehlikeye attıkları gerekçesiyle itfaiye erlerinden şikayetçi olduğunu söyledi.T.E.D. ifadesinde şunları söyledi: Ben ve Beren, 'Burası çok dar, buradan geçemeyiz,' diye itfaiye erlerine söyledik. 6'ncı katı açarlarsa oradan daha rahat çıkabileceğimizi belirttik. İtfaiye erleri, tam anlamadığım bir sebepten dolayı 6'ncı katı açamayacaklarını söylediler. Halen ışıkların yanmasından dolayı itfaiyecilerin elektrik şalterlerini indirmediklerini ve bu sebepten asansörün tekrar kurtarma esnasında çalışıp bizi sıkıştırma ihtimalini göz önünde bulundurmadılar. Beren dediklerini yaptı. Beren'in kabinden çıktığını gördüm ve Beren'in çığlık attığını duydum. Birkaç saniye sonra yere çarpma sesi duydum. Beren'in durumundan dolayı tedirgindim ve onlara güvenmedim. Sırtüstü uzanıp önce ayaklarımı dışarı sarkıtarak kendimi itmeye çalıştım. O sırada belimde bir ağrı hissettim; birçok yerimi duvarlara ve asansöre çarptığımı hatırlıyorum." DHA