İTÜ Vefa Havacılık Takımı ABD’den ödülle döndü

İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu öğrencilerinin kurduğu İTÜ Vefa Havacılık Takımı, ABD'de düzenlenen "Spaceport America Cup'24" katıldı. 20 ülkeden 151 takımın katıldığı roket mühendisliği yarışmasında 83 takımın yarıştığı 10 bin feet katagorisinde ülkemizi temsil eden Vefa Havacılık ekibi büyük bir başarıya imza attı. Vefa Havacılık ekibi ABD'de dünya şampiyonu oldu. İlim Yayma Vakfı yaptığı açıklamada, "Mutluyuz, gururluyuz. Tüm öğrencelerimizi ve eğitmenlerimizi yürekten kutluyoruz." ifadesine yer verildi. İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, "Bu büyük başarıyla bizleri gururlandıran takımımızı yürekten kutluyorum" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise "İTÜ Vefa Takımı, ABD'de düzenlenen, 20 ülkeden 152 takımın katıldığı Spaceport America Kupası roket yarışmasında, 83 takımın yarıştığı 10 bin feet kategorisinde 1. oldu. Princeton, Stanford, George Washington üniversiteleri gibi okulları geride bırakan İTÜ Vefa Takımı'nı yürekten kutluyorum." dedi.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de konuya ilişkin paylaşımında, "TEKNOFEST kuşağı Milli Teknoloji Hamlesi ile potansiyelini gerçekleştirmeye, başarısıyla ismini tarihe yazdırmaya devam ediyor. Başarılarıyla bizleri gururlandıran genç kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından İTÜ Vefa Havacılık Takımı'nı tebrik ederek, "Efsanesiniz. Tebrikler... Köklerden göklere. TEKNOFEST kuşağı." paylaşımında bulundu. TEKNOFEST'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da İTÜ Vefa Havacılık Takımı için tebrik mesajı yayımlandı.