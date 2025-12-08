İyi ki varsın Hasret hoca

Diyarbakır'ın Uyandık köyünde öğretmenlik yapan Hasret Öğretmen, kendi imkânlarıyla ana sınıfını baştan aşağı yeniledi.

İLHAM VEREN SINIF

3 yıl önce köye ana sınıfı öğretmeni olarak atanan Hasret Çelik (30), göreve başlar başlamaz sınıfın duvarlarını boyayıp resimlerle süsledi; kırık dolap kapaklarını onardı; boş dolapları oyuncak ve boya kalemleriyle doldurdu; Zemine rengarenk halıyla döşeyip minderler yerleştirdi. Hasret Öğretmen hijyenik, eğlenceli ve ilham veren bir ders ortamı oluşturmaya çalıştığını belirterek "Mesleğimi de çocukları da çok seviyorum. Okula severek gelmeleri için her gün yeni şeylerle karşılıyorum. Burası benim ilk atama yerim. Her gün okul çıkışı eve gidip yeni etkinlikler hazırlıyorum. Ana sınıfımızın hepimize yuva olması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.



KENDİ İMKÂNLARIYLA YAPIYOR

Velilerden Dilara Koyuncu, Hasret Öğretmen'in atandığından beri çok fedâkarlık yaptığını belirterek "Hasret Öğretmen iyi ki var. Burası köy yeri. Eksiklerimiz çok ama o hepsini tamamlıyor. Çocuklara mont, atkı, bere, eldiven alıyor. Ailemizden biri gibi oldu." dedi.