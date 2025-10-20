İyi ki varsın Hatice öğretmen

Konya'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi olan Hatice Karakışla, 27 yıllık sınıf öğretmeni. Karakışla'nın hayatı 9 yıl önce aldığı haberle tamamen değişti. Kontrollerde meme kanseri olduğu ortaya çıkan Karakışla'nın tedavisine hemen başlandı. Kemoterapi ve cerrahi işlemlerin ardından kanseri yenmeyi başaran Karakışla, halen daha kontrollerini sürdürüyor. Hatice Karakışla kemoterapi sürecinde eski bir öğrencisinin de kanserle savaştığını gördü. Öğrencisi ve onun gibi daha birçok çocuğun çeşitli hastalıklarla mücadele ettiğini gören Karakışla, onların hayatına dokunabilmek için bir karar aldı. Hastanede tedavi gören çocukların eğitimi için kolları sıvayan Karakışla, Konya Şehir Hastanesi'nde oluşturulan sınıfta öğretmenlik yapabilmek için 4 yıl önce başvuru yaptı.

ONLARI EN İYİ BEN ANLARIM

Karakışla, duygularını SABAH'a anlattı. Hatice Karakışla, "Kemoterapi sürecinde, iyileştiğimde bu çocuklara dokunmam gerektiği yönünde kendime bir söz verdim. Sonra araştırıp, burada olmak için başvurumu yaptım. Hayatımın dönüm noktası oldu. Çünkü onları en iyi anlayacaklardan biri benim. İşimi çok severek, duygulanarak, en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Onlar bana ben de onlara çok iyi geliyorum. Onkoloji hastası çocuklarımız var, diyabet, diyaliz, gelişme geriliği, kalp ritim bozuklukları gibi rahatsızlıkları olan birçok çocuğumuz var. Burası çocuklarımızın güvenli alanı. Burada olmayı çok seviyorlar. Bir nebze de olsa mutlu hissediyorlar, acılarını unutuyorlar. Birbirimize terapi gibi geliyoruz" dedi.