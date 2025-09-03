Trabzon'da muhtar Kadir Sert, hayırseverlerden aldığı destekle mahallesindeki yüzlerce çocuğa kırtasiye malzemeleri hediye ederek miniklerin yüzlerini güldürdü. Trabzon'un Ortahisar ilçesi Cumhuriyet mahallesi muhtarı Kadir Sert, okulların açılmasına kısa bir süre kala mahalledeki çocukları da unutmadı. Muhtar Sert, hayırseverlerden aldığı desteklerle okula gidecek çocukların mutluluklarına ortak oldu. Mahallesindeki yüzlerce çocuğa çanta, kalem, silgi, defter gibi kırtasiye malzemeleri hediye ederek çocukların ihtiyaçlarını giderdi. Muhtar amcasından kırtasiye hediyelerini alan çocuklar, "Muhtarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı, destek oldu. Okullar başlamadan kırtasiye desteğini yaptı. İyi ki varsın muhtar amca, seni çok seviyoruz" dediler.