İyi Partili başkana 3 yıl hapis istemi

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, skandallarının ardı arkası kesilmeyen İyi Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Kardeşi de düğün salonu işleten Başkan Kaya hakkında rakip düğün salonu işletmecisi Ferhat Madran'a yumruk atıp hakarette bulunduğu gerekçesiyle dava açıldı. Başkan Kaya'nın hakaret ve darp suçlarından 3 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, daha önce Beşiktaşlılar Derneği'ne tahsis edilen yeri Ferhat Madran'ın sportif faaliyetler için kiraladığı ancak düğün salonuna çevirdiği için belediye tarafından mühürlendiği ifade edildi. Tartışma sırasında Başkan Kaya'nın 'şerefsiz, pez...' diyerek hakaret ettikten sonra Madran'a yumruk attığı iddianamede yer aldı. Aydın'da kavga ve tartışmaları ile sık sık gündeme gelen ve daha önce kadın personeline şiddet uygulaması nedeniyle 60 gün uzaklaştırma cezası alan Başkan Kaya önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.