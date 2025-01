İzBB Başkanı Tugay, Ödemiş ve Bayındır’daki 2 tesisin kapasına kilit vurdu! 200 çalışanı ücretsiz izne çıkardı

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, göreve gelir gelmez bir önceki başkan Tunç Soyer döneminde hayata geçirilen projeleri bir bir rafa kaldırdı.

İKİ TESİSİN KAPISINA KİLİT VURULDU

Soyer döneminde işe alındığı gerekçesi ile çok sayıda işçiyi kapı önüne koyan Tugay, son olarak yine Soyer'in 'Kale' olarak nitelendirdiği, İZTARIM Şirketi tarafından işletilen Bayındır'daki süt işleme tesisi ile Ödemiş'teki et entegre tesisinin kapısına kilit vurdu.

200 ÇALIŞAN ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILDI

Yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Her iki tesiste çalışan yaklaşık 200 personel, ücretsiz olarak izne çıkarıldı. Kapatmaya gerekçe olarak da geçmiş dönemden kalan borçlar gösterildi. Kapaıtma kararı tesis çalışanları arasında şok etkisi yarattı.

TEPKİLER ÜZERİNE BÜYÜKŞEHİR AÇIKLAMA YAPTI

Gelen tepkiler üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi işletmelerin geçici olarak kapatıldığını önümüzdeki süreçte tekrar hizmete sokulacağını açıkladı. Büyükşehir Belediyesinden yapılman açıklamada tasarruf gerekçesi ile kapatılan her iki işletmenin de bölgedeki et ve süt üreticilerine ciddi anlamda borç yaptığı belirtildi. Alacaklarını tahsil edemedikleri için bölgedeki üreticinin büyükşehir belediyesine ürün satmak istemediğine dikkat çekilen açıklamada Başkan Tugay'ın talimatı ile canlı hayvan alımının borçlar ödenene kadar durdurulduğunun altı çizildi.

İSİM VERMEDEN TUGAY'I HEDEF ALDI

İzBB Başkanı Tugay'ın kapatma kararına, görevi devraldığı bir önceki başkan Tunç Soyer'den tepki geldi. İsim vermeden İzBB Başkanı Cemil Tugay'ı sert bir dille eleştiren Soyer; "Bunun hesabı mutlaka sorulur." ifadelerini kullandı.

ÇOK ÜZÜLDÜM

Soyer sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kapatma kararından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

HEPSİNİN HESABI VERİLİR

"Yeri ve zamanı geldiğinde hepsinin hesabı verilir" diyen Soyer açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün Bayındır Süt Fabrikasından ve Ödemiş Et Entegre Tesisi'nden yaklaşık 200 işçinin 2 ay süreyle ücretsiz izne çıkartılacağını öğrendim. Çok üzgünüm. 'Her Fabrika Bir Kaledir' veciz sözü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra, 15 yıl içinde kurdurduğu çok sayıda fabrika ile ülkemizin hızla büyümesini sağlamıştır. Ülkemizin refahını büyütmek için ondan feyz alarak açtığımız Ödemiş Et Entegre tesisi ve günde 100 ton süt işleyen Bayındır Süt Fabrikası iki önemli kaledir. Hem bölgenin ekonomisini, hem küçük üreticinin bütçesini büyüten, hem de piyasanın fiyatlarını regüle eden bu fabrikalar İzmir'in gözbebeğidir. Bu fabrikaların ürünleriyle, Halkın Bakkalı ve Halkın Kasabı uygulamaları başlatılmış, halkın büyük memnuniyetiyle karşılanmış ve başarıyla sürdürülmüştür. Bu ürünlerin bir bölümünün "İzmirli" markasıyla ihracatı bile başlatılmıştır. Yapılan bu yatırımın yanlış olduğuna dair servis edilen tüm iddialar asılsız ve mesnetsiz olup, yeri zamanı geldiğinde hepsinin cevabı verilir." ifadelerini kullandı.

"KAPATILIRSA KAMU ZARARI ORTAYA ÇIKACAKTIR, BUNUN HESABI SORULUR"

Açıklamasının devamında, tesislerin kapatılması halinde kamu zararının oluşacağına dikkat çeken Soyer: "Tamamı belediye bütçesinden finanse edilen bu yatırımların fizibilite raporlarının, işletme planlarının görmezden gelinmesi, "yer yanlış, çok borç var, çok kârlı bir yatırım değil" gibi mazeretler üretilmesi ve sonucunda bir ticarethane keyfiyetiyle kapatılması, asla kabul edilemez. Böyle bir durumda büyük bir kamu zararı ortaya çıkacaktır ki bunun hesabı mutlaka sorulur. Her fabrika bir kaledir, o nedenle kale gibi korunacaktır." ifadelerine yer verildi.