İZBB’de bitmeyen kadro revizyonu! Bir alıyor bir atıyor...Tugay bunu hep yapıyor!

Göreve geldiği günden bu yana Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinde çok sayıda bürokratı çeşitli bahaneler öne sürerek görevden alan ardından bazılarını tekrar başka görevlere atayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZBB'de yeni bir görev değişikliğinin daha altına imza attı.

İZBB Başkanı Cemil Tugay

BAYRAKLI BELEDİYESİNDEN TRANSFER ETMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçtiğimiz yıl Bayraklı Belediyesi'nden Büyükşehir Belediyesi'ne transfer ettiği daha sonra İşletme ve İştirakler Daire Başkanı olarak atadığı Berk Ulusal'ı görevden aldı.

ULUSAL GİTTİ AKGÜN GELDİ

Tugay, Ulusal'dan boşalan göreve Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde Mali Hizmetler Müdürü olan Yurdanur Akgün'ü atadı.

Berk Ulusal

ARAS'I 1 AY ÖNCE GÖREVDEN ALMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hafta başında da 27 gün önce Sayıştay raporlarını gerekçe göstererek görevden aldığı İzenerji Genel Müdür Vekili Dilek Yaylalar Aras'ı 27 gün sonra İzelman kadrosunda Şirketler koordinatör yardımcılığı görevine getirmişti.

Dilek Yaylalar Aras

KAFA KARIŞTIRDI

Tugay'ın kendi göreve getirdiği bürokratları bir bir görevden alıp sonra tekrar başka görevlere ataması kafa karıştırdı.