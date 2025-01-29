İzBB’de ’sendikal baskı ve mobbing’ iddiası!

GÖREVDEN ALMALAR VERİLEN HİZMETİN ETKİNLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU Genel Müdürlüğü ve ESHOT Genel Müdürlüğü'nün organizasyon şemalarında yapılan değişikliklerin kamu emekçilerinin çalışma koşullarını ve hizmetin etkinliğini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Angün içlerinde sosyal hizmetler, ulaşım hizmetleri, kadın çalışmaları, itfaiye ve muhtarlıklar gibi birçok birimde kapanmalar ve hizmet kısıtlamaları yaşandığını öne sürdü. Özellikle İZSU Genel Müdürlüğü'nde, önceki dönemlerde yönetici pozisyonunda olan çalışanlara karşı açılan soruşturmaların iş barışını bozduğunu belirten Angün belediye yönetimi ile imzalanan toplu iş sözleşme hükümleri arasında açıkça belirtilmiş olmasına rağmen İZSU Genel Müdürlüğünün görevde yükselme sınavı açmadığını, 2025 yılı içinde yalnızca iki kadro için unvan değişikliği başvurusu ilan edildiğini söyledi.

BU ANTİDEMOKRATİK UYGULAMAYI SENDİKAL FAALİYETLERE YÖNELİK BASKI OLARAK GÖRÜYORUZ

Sosyal denge tazminatı eylemleri sırasında aktif rol alan sendika yöneticisi Deniz Salih Islakoğlu'nun İZSU tarafından Torbalı'da inşa edilen Atık Su Arıtma Tesisi 2. Etap inşaatında 3.5 yıl aktif olarak görev yaptığını belirten Angün, İZSU Genel Müdürlüğü yöneticilerinin, arıtma tesisinin açılış töreninde Deniz Salih Islakoğlu'na 'Birazdan Cemil Tugay gelecek. Açılış sırasında ofiste otur, seni görmesin. Ortalarda gözükme' diyerek uyarıda bulunduklarını söyledi. Angün, bu durumu Islakoğlu'nun meslek onurunu zedeleyici bir uygulama olarak değerlendirdiklerini söyledi. Islakoğlu'nun hiçbir gerekçe gösterilmeden kontrol mühendisliği görevinden alınmasını da sert bir dille eleştiren Angün: "Bu anti demokratik uygulamayı, sendikal faaliyetlere yönelik bir baskı olarak görüyoruz." dedi.