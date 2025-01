İzBB’de ’sendikal baskı ve mobbing’ iddiası!

BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ

Açıklamasında, sendikal mücadele yürüten kişilerin bu tür anti-demokratik uygulamalara maruz kaldığını belirten Angün: "Bu tür antidemokratik uygulamalara karşı hep birlikte mücadele edeceğiz" diye konuştu.

İZSU YÖNETİMİNDEN ÖZÜR VE GÖREVE İADE BEKLİYORUZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın açılışta yaptığı konuşmada tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini hatırlatan Angün: "Tüm bunlara rağmen İZSU yönetimi, arkadaşımızın görev yerini değiştirerek emeğini görmezden gelmiştir. Sendika olarak bu haksız uygulamanın bir an önce düzeltilmesini, İZSU yönetiminin arkadaşımızdan özür dileyip görevine iade etmesini beklerken tam tersi bir süreç işletilerek Islakoğlu hakkında basına demeç verdiği gerekçesiyle yeni bir soruşturma açılmıştır. CHP'li bir belediyeden gelen bu anti-demokratik uygulama kesinlikle kabul edilemez." Diye konuştu. İşten çıkarılan işçilerin bir an önce işlerine iade edilmesi gerektiğini belirten Angün, CHP'li belediyenin emekçilere yönelik baskı uygulamasının düşündürücü olduğunu, her türlü baskı ve görevden almaya rağmen sendikal mücadeleden vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi. Basın açıklamasına Tüm Bel Sen'in yanı sıra KESK, SES 1 ve 2 No'lu Şube, Eğitim-Sen İzmir 1, 6 ve 4 No'lu Şubeler ile TEKSİF Sendikası İzmir Şubesi de destek verdi.