İzBB’de ’sendikal baskı ve mobbing’ iddiası!

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşları İZSU ve ESHOT Genel Müdürlüğünde çalışan memurların örgütlü olduğu Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu Şube, İZSU Genel Müdürlük binası önünde basın açıklaması düzenledi.
SENDİKAL FAALİYETLERDE BULUNDUĞU İÇİN GÖREVDEN ALINDI
Tüm-Bel-SEN İzmir 1 Nolu Şube Yürütme Kurulu Üyesi Deniz Salih Islakoğlu'nun Torbalı Atık Su Arıtma Tesisi ve Yazıbaşı Atık Su Arıtma Tesisindeki görevlerinden alınmasına tepki gösteren sendika, görevden almaların arkasında Islakoğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi ile memur sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde yürüttüğü eylem liderliği olduğunu iddia etti.
7 KAMU EMEKÇİSİ AÇIĞA ALINDI
Grup adına basın açıklamasını okuyan Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Turgut Angün, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan toplu sözleşme sürecinde emekçilerin haklarının yok sayılmasına karşı ciddi bir mücadele yürütüldüğünü söyledi. Toplu sözleşme sürecinde, eylemlere destek veren kamu emekçilerine karşı belediye yönetimi tarafından soruşturmalar açıldığını belirten Angün, 7 kamu emekçisinin açığa alındığını, birçok çalışanın da görev yerlerinin değiştirildiğini söyledi. Yöneticilik pozisyonundaki bazı çalışanların eylemlere katıldıkları için görevlerinden alındığını belirten Angün bu uygulamaların sendikal hak ve özgürlükler çerçevesinde anayasaya aykırı olduğuna dikkat çekti.
GÖREVDEN ALMALAR VERİLEN HİZMETİN ETKİNLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYOR
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU Genel Müdürlüğü ve ESHOT Genel Müdürlüğü'nün organizasyon şemalarında yapılan değişikliklerin kamu emekçilerinin çalışma koşullarını ve hizmetin etkinliğini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Angün içlerinde sosyal hizmetler, ulaşım hizmetleri, kadın çalışmaları, itfaiye ve muhtarlıklar gibi birçok birimde kapanmalar ve hizmet kısıtlamaları yaşandığını öne sürdü. Özellikle İZSU Genel Müdürlüğü'nde, önceki dönemlerde yönetici pozisyonunda olan çalışanlara karşı açılan soruşturmaların iş barışını bozduğunu belirten Angün belediye yönetimi ile imzalanan toplu iş sözleşme hükümleri arasında açıkça belirtilmiş olmasına rağmen İZSU Genel Müdürlüğünün görevde yükselme sınavı açmadığını, 2025 yılı içinde yalnızca iki kadro için unvan değişikliği başvurusu ilan edildiğini söyledi.
BU ANTİDEMOKRATİK UYGULAMAYI SENDİKAL FAALİYETLERE YÖNELİK BASKI OLARAK GÖRÜYORUZ
Sosyal denge tazminatı eylemleri sırasında aktif rol alan sendika yöneticisi Deniz Salih Islakoğlu'nun İZSU tarafından Torbalı'da inşa edilen Atık Su Arıtma Tesisi 2. Etap inşaatında 3.5 yıl aktif olarak görev yaptığını belirten Angün, İZSU Genel Müdürlüğü yöneticilerinin, arıtma tesisinin açılış töreninde Deniz Salih Islakoğlu'na 'Birazdan Cemil Tugay gelecek. Açılış sırasında ofiste otur, seni görmesin. Ortalarda gözükme' diyerek uyarıda bulunduklarını söyledi. Angün, bu durumu Islakoğlu'nun meslek onurunu zedeleyici bir uygulama olarak değerlendirdiklerini söyledi. Islakoğlu'nun hiçbir gerekçe gösterilmeden kontrol mühendisliği görevinden alınmasını da sert bir dille eleştiren Angün: "Bu anti demokratik uygulamayı, sendikal faaliyetlere yönelik bir baskı olarak görüyoruz." dedi.
BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ
Açıklamasında, sendikal mücadele yürüten kişilerin bu tür anti-demokratik uygulamalara maruz kaldığını belirten Angün: "Bu tür antidemokratik uygulamalara karşı hep birlikte mücadele edeceğiz" diye konuştu.
İZSU YÖNETİMİNDEN ÖZÜR VE GÖREVE İADE BEKLİYORUZ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın açılışta yaptığı konuşmada tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini hatırlatan Angün: "Tüm bunlara rağmen İZSU yönetimi, arkadaşımızın görev yerini değiştirerek emeğini görmezden gelmiştir. Sendika olarak bu haksız uygulamanın bir an önce düzeltilmesini, İZSU yönetiminin arkadaşımızdan özür dileyip görevine iade etmesini beklerken tam tersi bir süreç işletilerek Islakoğlu hakkında basına demeç verdiği gerekçesiyle yeni bir soruşturma açılmıştır. CHP'li bir belediyeden gelen bu anti-demokratik uygulama kesinlikle kabul edilemez." Diye konuştu. İşten çıkarılan işçilerin bir an önce işlerine iade edilmesi gerektiğini belirten Angün, CHP'li belediyenin emekçilere yönelik baskı uygulamasının düşündürücü olduğunu, her türlü baskı ve görevden almaya rağmen sendikal mücadeleden vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi. Basın açıklamasına Tüm Bel Sen'in yanı sıra KESK, SES 1 ve 2 No'lu Şube, Eğitim-Sen İzmir 1, 6 ve 4 No'lu Şubeler ile TEKSİF Sendikası İzmir Şubesi de destek verdi.