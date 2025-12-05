İZBB’de şok! 33 bin işçiye eksik maaş yatacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde çalışan 33 bin işçiye kasım ayı maaşlarını çıplak ücret şeklinde eksik ödeme yapma kararı büyük tepkiye neden oldu. İzenerji, İzelman, İzfaş ve Egeşehir'de örgütlü Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu Şubelerin yöneticileri, sabah saatlerde bir araya gelerek olağanüstü toplantı yaptı. Toplantı sonrası alınan eylem kararları açıklandı.





ÇIPLAK AYAKLA YÜRÜYECEKLER

Basın açıklamasını Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül okudu. Gül, işverenle defalarca görüşme yaptıklarını, bu görüşmelerden bir sonuç elde edemediklerini söyledi. Yaşanan gelişme sonrası eylem takvimi belirlediklerini belirten Gül: "İşverenin çıplak maaş açıklamasına çıplak ayak yürüyüşü ile karşılık vereceğiz." Dedi.

BU ADALETSİZLİĞİ KABUL ETMİYORUZ

Gül açıklamanın devamında; "Aylardır ödenmeyen haklarımıza, işten çıkarılan arkadaşlarımıza, çalıştıkları şirkete iade edilmelerine rağmen işbaşı yaptırılmayan üyelerimiz ve ücretlerimize yönelik haksız uygulamalar nedeniyle İzenerji İzelman, İzfaş, Egeşehir ve İztek şirketlerinde çalışan işçiler olarak itiraz ediyor, bu adaletsizliği kabul etmiyoruz." İfadelerini kullandı.

VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

İşverenle sendika arasında yürütülen görüşmelerde tüm ısrarlara rağmen işten çıkarılan işçilerin ve işe iadesine karar verilen sendika üyelerinin hâlâ işlerine başlatılmadığını belirten Gül: "Ödenmesi gereken ikramiye, gıda kartı, mesai ücretleri, geriye dönük TİS alacaklarımız ve öğrenim yardımlarımız ödenmemiştir. Uzun yıllardır kazanılmış hakkımız olan koku primi, iş riski primi, yemek ücreti, sorumluluk zammı ve yakacak yardımı gibi sosyal haklarımızın Kasım ayı ücretlerimize yansıtılmayacağı işveren tarafından tarafımıza bildirilmiştir. Bu alacaklarımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi, emeğimizin ve birikmiş haklarımızın sonuna kadar takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Belediye yönetimi; toplu iş sözleşmesinde birlikte imza altına alınan hükümleri yok saymakta, işçilerin alın terini görmezden gelmektedir. Defalarca yaptığımız görüşmelere rağmen hiçbir somut adım atılmamış, işçilerin sesi duyulmamıştır."! Dedi.

BAŞKA ÇAREMİZ KALMADI

Bu kabul edilemez tablo karşısında süreci eylemlilikle sürdürmekten başka çare kalmadığını belirten Gül: "Bu nedenlerle bir eylem takvimi belirledik. Haklarımızı almak konusunda kararlıyız!" diye konuştu.

YARIM GÜN İŞ BIRAKACAKLAR

Aldıkları eylem kararını açıklayan Gül: "8 Aralık Pazartesi Saat 08.30'da sendika binamız önünde toplanarak Fuar Basmane Kapısı'na yürüyüş gerçekleştireceğiz. Bizlere reva görülen "çıplak ücret" uygulamasına karşı "çıplak ayak yürüyüşü" ile cevap vereceğiz. 9 Aralık Salı günü saat 08.30'da yönetim kurulu üyelerimiz, işten çıkarılan ve iade edilmelerine rağmen işe başlatılmayan arkadaşlarımızla birlikte Fuar Basmane Kapısı'nda çadır kuracağız. Aynı gün saat 18.00'de tüm üyelerimizle birlikte Fuar Basmane Kapısı önünde toplanarak meşalelerimizle yürüyerek , Kıbrıs Şehitleri Caddesi – Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklamasını gerçekleştireceğiz.10 Aralık Çarşamba günü saat 08.30'da şube yönetimleri, işyeri temsilcileri, işten çıkarılan ve iade edilen arkadaşlarımızla birlikte Konak Pier'de toplanıp Basmane Fuar Kapısı'na çıplak ayak yürüyüşü yapacağız. 11 Aralık Perşembe Saat 08.30'da tüm işçi arkadaşlarımızla birlikte yarım gün iş bırakarak Konak Pier'de toplanıp Basmane Fuar Kapısı'na yürüyüş gerçekleştireceğiz. 12 Aralık Cuma Saat 08.30'da yönetimlerimiz, temsilcilerimiz ve işlerine iade edilen arkadaşlarımızla birlikte Fuar Basmane Kapısı'ndaki çadırımızda nöbetimizi sürdüreceğiz." Diye konuştu.

HAKLARIMIZI ALANA DEK EYLEMLER SÜRECEK

Taleplerinin gayet açık olduğunu, işten çıkarılan işçilerin bir an önce işlerine iade edilip toplu iş sözleşmesinden doğan alacaklarının bir an önce ödenmesini istediklerini belirten Gül: "Demokratik ve meşru haklarımız doğrultusunda sürdüreceğimiz eylemlilik süreci haklarımız verilmediği müddetçe farklı yöntemlerle devam edecektir. İzmir halkının mağduriyet yaşamaması için belediye yönetiminin ivedilikle çözüm üretmesi elzemdir. Biz işçiler; gününde ödenmeyen ücretler nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntılar yaşamakta, borçlarımız artmakta, temel geçim koşullarımız giderek daha da zorlaşmaktadır. İzmir'de gece gündüz, yaz kış, yağmur çamur demeden çalışan emekçiler olarak sadece haklarımızı istiyoruz: Ücretlerimizin düzenli yatırılmasını, hukukun ve toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasını, arkadaşlarımızın hak ettikleri işlerine geri dönmesini talep ediyoruz." Diye konuştu.