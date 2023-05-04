İZDENİZ AŞ’de TİS krizi... Gemi düdüğü çalarak tepki gösterdiler

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN ve İZENERJİ Şirketlerindeki toplu sözleşmelerini greve dakikalar kala son anda bitiren İzmir Büyükşehir Belediyesinde şimdi de İZDENİZ krizi patlak verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iç körfezde yolcu taşımacılığı yapan İZDENİZ Şirketi ile İZDENİZ'de örgütlü Türkiye Gemiciler Sendikası arasında geçtiğimiz Ocak ayından bu yana süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Dün Üçkuyular Levent Marina'daki son görüşmeden de uzlaşma çıkmayınca çalışanlar yolcu vapurlarının düdüklerini uzun süre çalarak yaşananları protesto etti.

ARABULUCU SÜRECİ BAŞLADI

Türkiye Denizciler Sendikası Şehir Hatları Şube Başkanı Tuncay Yeniay, grup adına yaptığı açıklamada, ocak ayında başlayan 11. dönem toplu iş sözleşme görüşmelerinin 6. oturumunda da ücret zammı konusunda anlaşma sağlanamadığını, 60 günlük anlaşma süresinin sona erdiğini, arabulucu sürecinin başladığını belirtti.

GEÇİNECEK ÜCRET İSTİYORUZ

Son 16 ayda asgari ücrete yapılan zam dışında kendilerine yüzde 18 oranında iyileştirme yapıldığını belirten Yeniay, "Biz geçinebilecek ücretler istiyoruz. Biz üyelerimizi açlık, yoksulluk sınırında yaşamaya mahkum edemeyiz. Bizim talebimiz üyelerimizin insan onuruna yakışır ücretler almasıdır." ifadelerini kullandı.

TALEPLERİMİZ KARŞILANINCAYA KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Talepleri karşılanıncaya değin mücadeleye devam edeceklerini dile getiren Yeniay, eylemde düdük kullanmalarına ilişkin ise şunları söyledi: "Neden mi gemi düdüklerini kullanıyoruz? Uluslararası kurallar gereğince denizde çatışmayı önleme tüzüğü, denizde çatışma yaşanmaması için uygulanması gereken kurallar içerir. Kural 34; bu kuralda 'Bir çatışma yaşanmaması için karşı tarafa düdük işaretleri ile niyetinizi belertiniz ve çatışmaya engel olunuz' diyor. Bugün yapmış olduğumuz düdük eylemi ile çalışanlar olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZDENİZ yönetimi ile çatışma yaşamak istemiyoruz. Sizleri denizci dili ile uyarıyoruz. Bizler biliyoruz ki bir çatışma olursa her iki tarafta bundan zarar görür. Biz çalışanlar olarak bunu istemiyoruz. Bizler emeğimizin karşılığı olan insanca yaşanabilir ücretler istiyoruz. Çünkü biz çalışanlar bugün çalışarak geçinemiyor durumdayız." dedi.