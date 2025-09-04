İzinsiz fotoğraf paylaşımına 7 yıl hapis istendi

Konya'da yaşayan ve ikisi de inşaat mühendisi olan İ.Ö. (30) ve M.Ö. (31) çifti, 1,5 yıl önce boşandı. Çiftin çocukları M.Ö'nün (8) geçici velayeti de anlaşma üzerine anneye verildi. İ.Ö. geçen yıl Ekim ayında, eski eşinin evde başkalarıyla alkol ve uyuşturucu kullandığını ve çocuğuna şiddet uyguladığını ileri sürüp, bazı fotoğrafları kanıt olarak sunarak avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Mahkeme, bu iddialarla ilgili soruşturmayı beklemeden geçici velayetin babaya verilmesine ve anne hakkında da 3 ay süreyle tedbir kararı uygulanmasına karar verdi. Bu süre içerisinde anne M.Ö'nün uyuşturucu testleri negatif çıktı. Çocuğuna şiddet uyguladığı iddiası ile ilgili de Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca takipsizlik kararı verilirken, geçici velayet babada kaldı.

TORUNUM İÇİN

M.Ö.'nün eski kayınpederi, M.Ö.'ye ait fotoğrafları izinsiz olarak torununun tabletinden alıp, gelininin ailesine atarak hakaret dolu mesajlar attı. M.Ö., eski kayınpederi A.Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında A.Ö. hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz yargılanan A.Ö., suçlamaları kabul ederek, "Ben bu fotoğrafları eski gelinimin abisine gönderdim. Çünkü ortada çocuk cinayetleri vardır. Torunumun geleceğinden şüphelendim." dedi.