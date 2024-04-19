İZMİR DEPREM SON DAKİKA || 19 Nisan 2024 İzmir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Son dakika İzmir deprem haberi ile sarsıldı. Seferihisar ilçesinde gerçekleşen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, 19 Nisan 2024 İzmir depremi kaç büyüklüğünde oldu, merkez üssü neresi şiddeti ne? İşte, AFAD verileri ile ayrıntıları...