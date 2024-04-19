İZMİR DEPREM SON DAKİKA || 19 Nisan 2024 İzmir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Son dakika İzmir deprem haberi ile sarsıldı. Seferihisar ilçesinde gerçekleşen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, 19 Nisan 2024 İzmir depremi kaç büyüklüğünde oldu, merkez üssü neresi şiddeti ne? İşte, AFAD verileri ile ayrıntıları...
İZMİR DEPREM SON DAKİKA
İzmir'in Seferihisar ilçesinde son dakika bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrasında vatandaşlar Afad ve Kandilli verileri ile depremin ayrıntılarını takip ediyor.
İşte, Afad verileri ile yaşanan depremin ayrıntıları;
#DEPREM
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [27.90 km] Seferihisar (İzmir)
Tarih:2024-04-19
Saat:11:02:20 TSİ
Enlem:37.82722 N
Boylam:26.8425 E
Derinlik:6.97 km
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ