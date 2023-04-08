İzmir depremi davasında iki görevliye hapis talebi

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 2 belediye görevlisi hakkında, "projedeki kusurlara rağmen onay vermiş olmaları sebebiyle ölüm olayında sorumlu oldukları" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve olaya ilişkin ana davanın görüldüğü 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Emrah Apartmanı'na ilişkin yapı ruhsatının düzenlendiği tarihte Bornova Belediyesi'nde görevli İmar İşleri Müdürü M.A.U. ile betonarme tetkik masasında görevli İnşaat Mühendisi Ş.S.H.'nin sorumlulukları bulunduğu kaydedildi. Cumhuriyet savcısı, sanıkların, "projedeki kusurlara rağmen onay vermiş olması sebebiyle ölüm olayında sorumlu olduklarını" ve "üzerlerine atılı suçlardan haklarında kamu davası açmaya yeterli şüpheye ulaşıldığını" belirterek bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Sanıkların dosyası, yıkıma ilişkin fenni mesul T.A. ve müteahhit H.U'nun yargılandığı ana dava ile birleştirildi. Sanıklar 4 Mayıs'ta hâkim karşısına çıkacak.