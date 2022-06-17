İzmir depreminde 15 kişiye mezar olmuştu: Doğanlar Apartmanı davasında karar!

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde; Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda 15 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturmada, binanın müteahhidi Çetin Doğan ve statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı tutuklandı. Sürveyan gösterilen Gündüz Uysal tutuksuz yargılanırken, yapı fenni mesulü Bedriye Işıldak ise firar etti. Hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın geçen duruşmalarında, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden istenilen bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığı belirtilip, mahkeme başkanı tarafından okunurken, proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı ve sürveyan Gündüz Uysal'ın tali, müteahhit Çetin Doğan ve yapı fenni mesulü Bedriye Işıldak'ın asli kusurlu olduğu belirtildi.

28 Mart'taki duruşmada savcı, mütalaasında, sanıklardan Çetin Doğan ve Mehmet Sedat Boyacı'nın 'olası kastla öldürme' suçundan, Gündüz Uysal'ın ise 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, firari Bedriye Işıldak'ın dosyadan ayırılmasını istedi. Davanın 13 Mayıs'taki duruşmasında da mütalaasını veren duruşma savcısının yerine göreve gelen iddia makamı, hukuki görüş farklılıkları nedeniyle yeni mütalaa için süre istedi.