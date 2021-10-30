İzmir depreminde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

Kuran-ı Kerim tilaveti yapılan mezarlıklarda dua eden vatandaşlardan bir bölümü gözyaşlarına hakim olamadı.

Doğanlar Apartmanı enkazında kardeşi Türkan Baştoklu ve eniştesi Kamil Baştoklu'yu kaybeden İbrahim Ekici, AA muhabirine, her ay düzenli olarak mezarlık ziyareti için Konya'dan geldiklerini söyledi.