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Giriş Tarihi: 15.2.2022 13:54

İzmir depreminde sağ çıkmıştı! O binadan düşerek hayatını kaybetti

İHA
İzmir depreminde sağ çıkmıştı! O binadan düşerek hayatını kaybetti

30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminde, ağır hasar alan binadan ailesiyle birlikte sağ çıkan bir kişi, geçtiğimiz günlerde aynı binadaki evinde balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay 12 Şubat akşamı saat 17.30'da Mansuroğlu Mahallesi 273/8 Sokakta bulunan ve 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde ağır hasar aldığı öğrenilen 8 katlı bir binada meydana geldi. Tuhafiye mağazası çalışanı Metin Alan (49), iddiaya göre 8 yaşındaki kızı ile beraber, binada bulunan dolabını sökmek için sokağa geldi. Binanın 8'inci katındaki dairesine çıkarak dolabı sökmek isteyen Alan, henüz belli olmayan bir sebeple balkondan aşağı düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan Metin Alan, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Metin Alan'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

30 EKİM'DE AİLESİYLE BİRLİKTE SAĞ ÇIKMIŞ
Öte yandan Metin Alan'ın 8'inci katından düştüğü binada, 30 Ekim İzmir depremini yaşadığı, depremde ağır hasar aldığı öğrenilen binadan sağ çıktığı ortaya çıktı. Depremde sağ çıktığı binanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybeden Alan'ın ölümü, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

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İzmir depreminde sağ çıkmıştı! O binadan düşerek hayatını kaybetti
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