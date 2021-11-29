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Giriş Tarihi: 29.11.2021 11:08 Son Güncelleme: 29.11.2021 11:16

İzmir fırtınaya teslim

ERTAN GÜRCANER
İzmir fırtınaya teslim

İzmir'i etkisi altına alan fırtına kentte hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sabah erken saatlerde başlayan fırtına nedeniyle Karşıyaka ve Bostanlı sahillerinde deniz taşarken iç körfezdeki vapur ve arabalı vapur seferleri durduruldu. Karşıyaka’da tramvay seferleri lodosun etkisi ile taşan deniz suları nedeniyle durdurulmak zorunda kaldı. Olumsuz hava koşulları kentte ulaşımın aksamasına neden oldu.

İzmir'de sarı uyarı verilen fırtına kent içinde etkilerini göstermeye başladı. Yoğun esen rüzgarlar sebebiyle Karşıyaka bölgesinde deniz taştı ve bu taşma sebebiyle deniz suları tramvay yolunu kapattı. Bu nedenle Karşıyaka tramvay seferlerine ara verildi.

VAPUR SEFERLERİ DURDURULDU

İzmir'deki fırtına deniz ulaşımını da vurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDENİZ Şirketi aracılığı ile yürütülen iç körfez yolcu taşımacılığı fırtına nedeniyle sabah erken saatlerden itibaren durduruldu. ESHOT Genel Müdürlüğü toplu ulaşımda aksamaları önlemek için ek otobüs seferleri koydu.

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İzmir fırtınaya teslim
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