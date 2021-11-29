İzmir fırtınaya teslim

İzmir'de sarı uyarı verilen fırtına kent içinde etkilerini göstermeye başladı. Yoğun esen rüzgarlar sebebiyle Karşıyaka bölgesinde deniz taştı ve bu taşma sebebiyle deniz suları tramvay yolunu kapattı. Bu nedenle Karşıyaka tramvay seferlerine ara verildi.

VAPUR SEFERLERİ DURDURULDU

İzmir'deki fırtına deniz ulaşımını da vurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDENİZ Şirketi aracılığı ile yürütülen iç körfez yolcu taşımacılığı fırtına nedeniyle sabah erken saatlerden itibaren durduruldu. ESHOT Genel Müdürlüğü toplu ulaşımda aksamaları önlemek için ek otobüs seferleri koydu.