İzmir- İstanbul- Bakü Mega Teknoloji Koridoru açıldı

'SEÇİMDEN SEÇİME ÇALIŞAN BİR İKTİDAR DEĞİLİZ'

Bugün ayrıca Teknopark İzmir B1 ve B2 binaları, Kuluçka Merkezi, Rüzgar Enerjisi Araştırma Merkezi, Hücresel Görüntüleme Araştırma Merkezi, Biyomühendislik ve Gıda Mühendisliği Bölümü Hizmet Binaları ve bin kişi kapasiteli öğrenci yurtlarının da açılışının yapıldığını söyleyen Bakan Varank, "Düşünün tek kalemde bu kadar işe imza atıyoruz. Bize diyorlar ki; bunları seçim için yaptınız. Ben TCG Anadolu'ya 7 sene önce başladım. Biz seçim için bir iş yapmıyoruz. Biz seçimden seçime çalışan bir iktidar değiliz. Biz milletimize hizmet etmenin ne kadar şerefli ve onurlu olduğunu bilen bir iktidarız. Biz bugün bu atılımları gerçekleştiriyoruz ama bunların çok daha güzellerini bizim gençlerimiz hayata geçirecek" ifadelerini kullandı.

'İZMİR ÖNCÜ BİR ŞEHİR'

Törende konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İzmir öncü bir şehir. Her şeyden önce İzmir, Milli Mücadele'nin öncüsü bir şehir. Düşmana ilk kurşunu atan, direniş sembolü bir şehir. İzmir İktisat Kongresi ile milli ekonomide de öncü ruhun temsilcisi. İzmir sanayisiyle, ticaretiyle, ülkemize yeni ufuklar açan bir şehir. Dinamizmiyle, özgün ruhu ve karakteriyle gençliğin şehri İzmir. Bugün İzmir'de yine yeni bir başlangıç yapıyoruz. Milli teknoloji hamlemizin önemli aşamalarından birini İzmir'den açıyoruz. Türkiye, artık hayallerine yürüyen bir ülke. Türkiye'de ortaya çıkan sonuçlar, bu ülkenin evlatlarının alın teriyle ortaya çıkan sonuçlar, hayallerimizi gerçekleştirirken, yeni ufuklara koşuşumuzu bizlere müjdeliyor. Havada, karada, denizde, nerede olmak gerekiyorsa oradayız. Birileri hayal dahi edemez bizim yaptıklarımızı. Onların hayal edemediklerine, çamur atarak örtmeye kalktıklarına ulaşmak nasip meselesidir" dedi.

'BUGÜNKÜ AÇILIŞLAR GENÇ ODAKLI SİYASETİN ÜRÜNÜ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderlik ruhuyla, bundan sonra da bu ülkenin evlatlarının yerli ve milli ruhla önde olmaya devam edeceklerine inandığını belirten Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, 21 yılda büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. Altyapısıyla, sağlığıyla, eğitimiyle, turizmiyle muhteşem bir süreç. Birileri Türkiye'yi geri döndürmeye, eski köhne anlayışlara götürmeye gayret ediyorlar ama milletimiz basireti, ferasetiyle asla bugünlerden, bu önemli kazanımlardan geri dönüşe fırsat vermeyecektir. Bugün İYTE'deki açılışlar, genç odaklı siyasetin ürünü. Yurtlar, Türkiye'nin yüz akı yatırımlarımızdan. İzmir'de başvuran tüm öğrencilerimizi yurtlara yerleştirdik. Türkiye'nin yurt konusunu bir sorun olarak istismar etmeye kalkanlar bulundukları yerel yönetimlerde kaç kapasiteli yurt yaptıklarının hesabını versinler. Şehir hastanelerimizi başlattığımızda kötüleyenler, pandemi döneminde bu vizyonun nasıl engin bir vizyon olduğunu fark ettiler. Var olan bir çabayı takdir etmek, o da bir nasip meselesidir. Bugün, burada çok anlamlı açılışlar var. Ülkemiz genelinde bakanlığımızın yaptığı binlerce tesis var."

'BİRİLERİ SADECE VAATTE BULUNABİLİR'

Vali Yavuz Selim Köşger ise "İzmir, teknoloji üssünün, 180 bin metrekarelik alan içinde hayata geçirilen bu dev projenin Allah'ın izniyle çok daha güzel projelerin de önünü açacağına inanmaktayım. İzmir'in tüm bileşenlerini, kentin güçlü potansiyelini açığa çıkarmak için gereken tüm adımları atıyoruz" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da "Buranın teknoloji üssü olması konusu sadece bizim vaadimiz değil. Büyükşehir adaylıklarının tamamında CHP'nin burada teknoloji üssü kurma vaadi var. Artık bundan sonra Allah'ın izniyle ikinci, üçüncü etabı gelir. Bir sözü vermek çok kolaydır. Önemli olan hayata geçirmek. Birileri sadece vaatte bulunabilir. Biz bugün somut bir şekilde hayata geçirdiğimizi gösteriyoruz. 14 Mayıs'tan sonra da liderimizle beraber yeni eserler ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, "Yaşama dair neredeyse tüm süreçlerin dijitalleştiği üstün zekadan yapay zekaya, alın terinden akıl terine, fikirlerin ürünlerden daha değerli olduğu bir döneme baş döndüren bir hızla göç ediyoruz. Dünya Üniversitesi İYTE hedefleriyle artan sorumluluklarımızın farkında olarak durmadan çalışıyoruz. Bilişim Vadisi İzmir, yaratacağı katma değer, geliştireceği iş birlikleriyle İzmir'imizi küresel bir çekim merkezi haline getirecektir" diye konuştu. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu da törende yaptığı konuşmada, "Bilişim Kampüsü İzmir, yatay mimarisi, sürdürülebilir altyapısıyla geleceğin teknolojilerini geleceğin yaşam biçimiyle buluşturuyor. İzmir'de bulunduğumuz bu süreçte bize tıpkı İzmirli gibi davranan kamu kurum ve temsilcilerine teşekkür ediyorum" dedi.