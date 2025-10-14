İzmir Karabağlar’da 6 yıllık çile sona erdi: 750 konutun inşaatına başlandı

CHP'li Karabağlar Belediyesi ile TMMOB'a bağlı meslek odalarının art arda açtığı davalarla yılladır yapımı engellenen Karabağlar TOKİ Konutları için sevindiren haber geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile yapımı yılan hikayesine dönen TOKİ mağdurlarıyla ilgili yeni yıl öncesi müjde verdi. 750 dar gelirli vatandaşı depreme dayanıklı sağlıklı konutlara kavuşturacak projede ilk kazmanın nihayet vurulduğunu belirten Kaya, "Yıllardır süren engellemelere, davalara ve bürokratik zorluklara rağmen asla vazgeçmedik. Karabağlar'da çoğunluğu şehit ve gazi yakınlarımız ile dar gelirli vatandaşlarımızdan oluşan 750 hak sahibimizi evlerine kavuşturuyoruz. Bugün ilk kazması vurulan Karabağlar TOKİ Konutları; emeğin, sabrın ve kararlılığın eseri olacak. Tüm hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun." İfadelerini kullandı. Hak sahipleri kura ile belirlenen projede konutlar, açılan davalar nedeniyle 2019 yılından bu yana bir türlü yapılamıyordu. Ekim 2020'de meydana gelen, 117 vatandaşımızın hayatını kaybettiği İzmir depremi sonrası TOKİ dar gelirli vatandaşları sağlıklı ve depreme dayanıklı konutlara kavuşturmak için İzmir Karabağlar'da çalışma başlattı.

750 KONUT İNŞA EDİLECEK

Çalışma kapsamında İzmir Demokrasi üniversitesine ait alanın bölümü toplu konut alanı olarak ayrıldı. Ardından da TOKİ burada 750 konut yapmak için hazırlıklara başlandı.

İMAR PLANLARI DEFALARCA İPTAL EDİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, konutların yapımına olanak tanıyan imar planlarını hazırlayıp askıya çıkarsa da CHP'li Karabağlar Belediyesi ile TMMOB'a bağlı meslek odaları defalarca dava açarak imar planlarını iptal ettirdi. Bu arada TOKİ'nin konutların yapımına ilişkin yaptığı ihale de Karabağlar Belediyesinin açtığı dava sonucunda iptal edildi. Durum böyle olunca kura ile hak sahipleri belirlenen 750 konutluk projeye bir türlü başlanamadı.

TOKİ ENGELLEMELERE RAĞMEN VAZGEÇMEDİ

Geçtiğimiz aylarda Çevre Bakanlığı konutların yapımına olanak tanıyan imar planlarını mahkeme kararlarını da dikkate alarak tekrar revize etti. Ardından da askıya çıkardı.1 aylık askı sürecinin ardından planların yürürlüğe girmesi ile birlikte TOKİ tekrar çalışmaları hızlandırdı.

MÜJDELİ HABER AK PARTİLİ KAYA'DAN GELDİ

750 dar gelirli vatandaşı sevindiren haber, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan geldi. Kaya, 750 konutluk projede ilk kazmanın vurulduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kaya: "Yıllardır süren engellemelere, davalara ve bürokratik zorluklara rağmen asla vazgeçmedik. Karabağlar'da çoğunluğu şehit ve gazi yakınlarımız ile dar gelirli vatandaşlarımızdan oluşan 750 hak sahibimizi evlerine kavuşturuyoruz. Bugün ilk kazması vurulan Karabağlar TOKİ Konutları; emeğin, sabrın ve kararlılığın eseri olacak. Tüm hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun." İfadelerini kullandı. Haber hak sahipleri arasında büyük sevinçle karşılandı. Vatandaşlar konutların bir an önce yapılmasını istedi.