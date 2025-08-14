İzmir Karşıyaka Belediyesi işçileri, maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı

Karşıyaka Belediyesi hizmet binası önünde bir araya gelen Genel-İş üyesi işçiler, binada başkanlık katına çıktı.

Burada "Emek ucuz, hayat pahalı", "Bu böyle gitmez, hakkımızı istiyoruz", "Geçinemiyoruz" yazılı pankartlar açan işçiler sloganlar attı, oturma eylemi yaptı.

Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, Karşıyaka Belediyesinde çalışan işçilerin 5 aydır maaş alamadığını belirtti.