İzmir’de bulunan riskli binaların yıkımı için yürütmeyi durdurma kararı



'TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLARIN DOĞABİLECEĞİ AÇIKTIR'

Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü İdari Dava Dairesi, 1 Şubat'ta itirazları haklı bulup yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda, binanın riskli yapı olarak tespit edildiği işlemlerle ilgili ayrı bir davanın yürütüldüğüne ve bu yargılamanın henüz sonlanmadığına vurgu yapılarak, "Bu nedenle yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmış, İdare Mahkemesi'nce yürütmenin durdurulması isteminin reddi yolunda verilen kararda isabet görülmemiştir. Diğer taraftan, dava konusu işlemin uygulanması halinde davacı yönünden telafisi imkansız zararların doğabileceği açıktır" ifadelerine yer verildi.

Binaların yıkılıp yıkılmaması konusundaki karar, daire sahiplerini ikiye böldü. Karar bazı kat malikleri tarafından tepkiyle karşılandı.